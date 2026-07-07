रोड रेज या गुंडागर्दी? बीच एक्सप्रेसवे पर परिवार को घेरा, बच्चों के सामने पिता से मारपीट! वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Bengaluru Mysuru Expressway Assault: बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर हुई रोड रेज की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग एक परिवार की कार को बीच हाईवे पर रोककर चालक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि उस समय कार में चालक की पत्नी, बच्चे और एक बुजुर्ग महिला भी मौजूद थीं. घटना के बाद लोगों ने सड़क सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर मद्दुर के पास हुई. उस समय हाईवे पर काफी ट्रैफिक था. बताया जा रहा है कि एक मारुति सुजुकी ऑल्टो और आगे चल रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच हल्की टक्कर हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई.

बीच हाईवे पर रोकी कार

वायरल वीडियो, जिसे पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड किया गया, में दिखाई देता है कि ऑल्टो कार को हाईवे पर रोक दिया जाता है. इसके बाद कुछ लोग कार के चारों ओर इक्ट्ठा हो जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग चालक को कार से बाहर खींचते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं. इसी दौरान चालक की पत्नी भी कार से बाहर निकलती है और बीच-बचाव करने की कोशिश करती है. आसपास मौजूद कुछ अन्य लोग भी झगड़ा शांत कराने का प्रयास करते दिखाई देते हैं.

कार में मौजूद थे बच्चे और बुजुर्ग

ऑल्टो कार में चालक के साथ उसकी पत्नी, बच्चे और परिवार की एक बुजुर्ग महिला भी सवार थीं. बच्चों के सामने हुई इस घटना ने लोगों को और अधिक झकझोर दिया. घटना में घायल चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध वीडियो व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

A shocking assault on a family inside their car, right in the middle of a busy highway. A video of a mob attack on a family on the Bengaluru-Mysuru Expressway has gone viral. The horrifying assault was captured on the dashcam of another car on the highway. The video shows a… pic.twitter.com/YgDtjaWpgp — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 7, 2026

नेटिज़न्स ने कैसा रिएक्ट किया?

वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से कई ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की. एक यूज़र ने लिखा प्लीज़ ऐसी घटनाओं और लोगों पर सख्त एक्शन लें, और जनता को बताएं कि क्या एक्शन लिया गया है. लोगों के मन में डर पैदा करने का यही एकमात्र तरीका है. लॉ एंड ऑर्डर हर गुंडे का अधिकार नहीं है.

एक और यूज़र ने आम यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा क्या ईमानदार टैक्सपेयर्स अब इन गुंडों के रहमोकरम पर हैं? लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान और डर पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? एक तीसरे यूजर ने सड़क पर गुस्से का अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा ड्राइविंग तो भूल ही जाइए, सड़कों पर चलना भी खतरनाक है. बाइक पर एक आदमी ने पतली सड़क पर चलने पर मुझ पर चिल्लाया… क्या होगा अगर उस गुंडे के पास चाकू हो?