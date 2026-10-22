AI का खतरनाक इस्तेमाल! विधान सौधा में धमाके का वीडियो बनाकर फंसा शख्स, बेंगलुरु पुलिस ने किया गिरफ्तार

AI Bomb Blast Video: AI से कई बार वीडियो और फोटो बनाना भारी पड़ जाता है. ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है. बता दें कि बिहार के एक मज़दूर को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने विधान सौधा में बम धमाके का AI से बनाया हुआ वीडियो बनाया था. अली नाम के इस आदमी ने शुरू में यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था; बाद में, यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

AI का इस्तेमाल करके बनाई गई क्लिप में एक आदमी ट्रिगर खींचने की नकल करता हुआ दिखता है. फिर इसमें एक धमाका होता है जो इमारत को तबाह कर देता है. यह वीडियो 20 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर खूब फैला था. इसे “Jnx king Hg” नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसे अब डीएक्टिवेट कर दिया गया है. कैप्शन में, अली ने कथित तौर पर दावा किया कि उसने विधान सौधा को उड़ा दिया है.

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सोशल मीडिया पर गुस्सा और गिरफ्तारी

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI का इस्तेमाल करके बनाए गए इस मनगढ़ंत वीडियो ने जल्द ही सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा पैदा कर दिया, और कई लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करने के लिए टैग किया. बेंगलुरु पुलिस ने बाद में अली को वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने यह भी कहा कि विधानसभा में कोई असली धमाका नहीं हुआ है और वीडियो नकली है. FIR दर्ज कर ली गई है. अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसका मकसद पता चल सके. पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों को AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है, खासकर धमकी भरा कंटेंट या विजुअल बनाने के लिए जिससे बड़े पैमाने पर पैनिक फैल सकता है.

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