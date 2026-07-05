'तुम मेरी कार चलाओ, मैं तुम्हारा रिक्शा'... ऑटो ड्राइवर की ख्वाहिश पर बिजनेसमैन ने दांव पर लगा दी अपनी लेम्बोर्गिनी, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़!

सोशल मीडिया पर रोजाना लाखों वीडियो छाए रहते हैं. कुछ कॉन्ट्रोवर्सी पर बेस्ड होते हैं, जबकि कुछ का कंटेंट अवेयरनेस का जरिया बनते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, जिसने बड़े ही आसानी से अमीर-गरीब के पीछे का फर्क दूर कर दिया. और बरसों पुराने सपने को चुटकियों में पूरा किया. वीडियो बेंगलुरु में शूट की गई जहां एक ट्रैफिक सिग्नल के छोटे से कॉन्वर्सेशन ने लग्जरी कार के मालिक और एंटरप्रेन्योर को इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी लेम्बोर्गिनी की चाबी एक ऑटो ड्राइवर को थमा दी. इस दिल को छूने वाले मूमेंट ने इंटरनेट पर लोगों को प्रभावित किया है. लोग अब एंटरप्रेन्योर की काइंडनेस और ट्रस्ट की तारीफ कर रहे हैं.

ऑटो ड्राइवर से छोटी-सी बात, बड़ा बदलाव

वीडियो की शुरुआत में राकेश नाम का यूजर एक पीले रंग की चमचमाती लेम्बोर्गिनी चला रहे हैं, तभी एक ऑटो रिक्शा चालन उनके बगल में आकर रुकता है. ऑटो चालक ने राकेश को उसके ऑनलाइन कंटेंट की वजह से पहचान लिया और एक्साइटमेंट के साथ लग्जारी कार मालिक की तारीफ करने लगा. उसने बताया कि लेम्बोर्गिनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार उसे कितनी पसंद है. वीडियो में ऑटो चालन ने लाइफ में एक बार लेम्बोर्गिनी ड्राइव करने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन राकेश ने अपनी तारीफ में सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा, बल्कि ऑटो चालन के बरसों पुराने सपने को पूरा कर दिया.

ऑटो चालक के हाथ में थमा दी लेम्बोर्गिनी की चाबी

राकेश, जो लेम्बोर्गिनी का मालिक है. वो अपने फॉलोअर ऑटो ड्राइवर की बातों से काफी इंप्रेस हो जाता है और ऑटो को सड़क के किनारे लगाने को कहता है. कुछ ही देर में लेम्बोर्गिनी की चाबियां ऑटो ड्राइवर को सौंप देता है. वीडियो में दोनों को एक-दूसरे की गाड़ी बदलते देख सकते हैं. राकेश मुसकुराते हुए ऑटो में बैठ जाता है जबकि ऑटो ड्राइवर लेम्बोर्गिनी में सवार होकर बिल्कुल नया ड्रीमी एक्सपीरिएंस करता है. यह पल ऑटो ड्राइवर के जीवन के सबसे बड़े सपने के पूरे होने जैसा है, जबकि दूसरी तरफ राकेश भी थ्री व्हीलर ऑटो की सवारी करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करता है.

संघर्ष से भरे दिनों को किया याद

वीडियो में लेम्बोर्गिनी के मालिक राकेश को ऑटो ड्राइव करते देख सकते हैं. पुराने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए राकेश कहता है कि करियर के शुरुआती दिनों में ऑटो का किराया देना भी काफी मंहगा लगता था लेकिन आज वो इतने सालों बाद ऑटो में बैठा है तो याद आया कि आज उसने कितनी तरक्की कर ली है. राकेश कहता है कि मैंने इस यादगार पल के लिए अपनी लेम्बोर्गिनी को दांव पर लगा दिया. सच कहूं तो कार चलाना मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरिएंस था लेकिन ऑटो ने मुझे वापस पुराने संघर्ष के दिनों में पहुंचा दिया. जब कार का बिल भरने में भी मुश्किलें आती थीं.

सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़

आपको यह वीडियो काफई इमोसनल और मोटिवेटिंग लगने वाला है. सोशल मीडिया यूजर्स भी दिल खोलकर लेम्बोर्गिनी मालिक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई लेम्बोर्गिनी की हाईफाई कीमत और रिस्क के बावजूद अजनबी को चाबियां सौंप दी. आप ग्रेट हो. अन्य यूजर ने लिखा कि आपके एक फैसले ने किसी को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी. यूजर ने लिखा कि भाई तुमने पूरे सोशल मीडिया की रेस्पेक्ट अकेले हासिल कर ली. एक यूजर ने लिखा कि दोनों के चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बयां कर रही है.

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