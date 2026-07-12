घर में घुसकर दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट! बेंगलुरु में महिला के साथ डिलीवरी बॉय ने की अश्लील हरकत; वीडियो हुआ वायरल

Bengaluru Delivery Boy Viral Video: बेंगलुरु से हाल ही में एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जो बेहद शर्मनाक है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है और कई सवाल खड़े कर रहा है. दरअसल, देश के IT हब, बेंगलुरु में एक महिला के साथ उसके ही घर में एक ऐसी हरकत की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, महिला का आरोप है कि एक डिलीवरी एजेंट ज़बरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें उसने सोशल मीडिया पर इस डरावने अनुभव को शेयर किया, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी. वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला ने खुद पोस्ट किया वीडियो

दरअसल, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है वो एक महिला ने ही पोस्ट की है. इतना ही नहीं बल्कि महिला ने इस डरावनी घटना के बारे में विस्तार से बताया. उसके मुताबिक, डिलीवरी एजेंट एक पार्सल देने आया था. पार्सल देने के बाद, उसने इमरजेंसी का हवाला देते हुए वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला ने लिखा, “मैंने कई बार विनम्रता से मना किया और साफ़ कहा कि मैं अजनबियों को अपने फ़्लैट के अंदर नहीं आने देती. मैंने यह भी सुझाव दिया कि अगर सच में कोई इमरजेंसी है, तो वह बगल वाले फ़्लैट में रहने वाले पुरुष पड़ोसियों से मदद मांग सकता है. लेकिन, मेरे बार-बार मना करने के बावजूद, उसने ज़बरदस्ती अपनी चप्पलें उतारीं और मेरी मर्ज़ी के बिना मेरे घर में घुस आया.”

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घर में घुसकर की ये अश्लील हरकत

महिला का कहना है कि शालीनता और कानून की सभी सीमाओं को पार करते हुए, डिलीवरी एजेंट ने घर के अंदर एक घिनौनी हरकत की. उसने बताया कि जैसे ही वह आदमी वॉशरूम से बाहर निकला, उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए. अपनी पोस्ट में उसने लिखा, “उसकी हरकतों ने मुझे पूरी तरह से हैरान और अपमानित कर दिया और मुझे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कराया. जब कोई महिला साफ़ तौर पर ‘ना’ कह देती है, तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए. किसी को भी महिला की सीमाओं का अनादर करने या ज़बरदस्ती उसके घर में घुसने का अधिकार नहीं है.”