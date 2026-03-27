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Pet dogs: डिंकवाड  लाइफस्टाइल क्या है? बेंगलुरु कपल का पालतू पर खर्च चर्चा में

Pet dogs:  बेंगलुरु के एक कपल द्वारा अपने पालतू कुत्ते पर हर महीने 12-15 हजार रुपये खर्च करने का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. यह DINKWAD ट्रेंड का उदाहरण है, जिसमें बिना बच्चों वाले कपल पालतू जानवरों को परिवार की तरह रखते हैं और उन पर खुलकर खर्च करते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 27, 2026 7:15:26 PM IST

Pet dogs: डिंकवाड  लाइफस्टाइल क्या है? बेंगलुरु कपल का पालतू पर खर्च चर्चा में


Pet dogs: बेंगलुरु के एक कपल इन दिनों चर्चा में है, जो अपने पालतू कुत्ते पर हर महीने ₹12,000 से ₹15,000 तक खर्च करता है. यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. बताया जा रहा है कि कपल इंदिरा नगर में रहता है और दोनों अच्छी नौकरी करते हैं. कपल के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, जिसे वे परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं. कुत्ते की देखभाल में महंगा डॉग फूड, सप्लीमेंट्स, खिलौने और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स शामिल हैं. यहां तक कि उसके खाने के लिए फ्रिज में अलग जगह भी तय की गई है.

हर महीने कहां खर्च होते हैं पैसे?

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Tags: bengaluru couplesPet Dogs
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