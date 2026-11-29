Vande Bharat Express: खाने में से लौंग, काली मिर्च या कभी-कभी साबुत मसाले निकालना कोई नई बात नहीं है. लेकिन वड़े के अंदर मेटल का बोल्ट मिलना? प्रीमियम वंदे भारत एक्सप्रेस में स्नैक ऑर्डर करते समय पैसेंजर ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करते. शुक्रवार को बेंगलुरु-बेलगावी VB एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक पैसेंजर को उस समय बड़ा झटका लगा जब उन्हें कॉफी के साथ परोसे गए वड़े में मेटल का बोल्ट लगा मिला. यह वड़ा फ्री ऑन-बोर्ड कैटरिंग सर्विस का हिस्सा था.

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पैसेंजर, जिसकी पहचान समर्थ कोडियल के तौर पर हुई है, ट्रेन नंबर 26752, KSR बेंगलुरु-बेलगावी VB एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, जब उसे यह अजीब चीज़ मिली. माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर कोडियल ने वड़े के अंदर फंसे बोल्ट की तस्वीरें शेयर कीं, और इसे खाने की क्वालिटी में गंभीर कमी बताया और इंडियन रेलवे और उसकी कैटरिंग ब्रांच, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) से तुरंत एक्शन लेने की मांग की.

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जा सकती थी जान लेकिन…

इस घटना से पैसेंजर की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि गलती से मेटल की चीज़ निगलने से दम घुट सकता था या दूसरी चोटें लग सकती थीं. हालाँकि इंडियन रेलवे ने अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है, लेकिन IRCTC ने कहा है कि उसने इस घटना को गंभीरता से लिया है और केटरिंग के लिए ज़िम्मेदार बाहरी सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. अपने जवाब में, IRCTC ने हुई परेशानी के लिए अफ़सोस जताया और कहा कि किचन स्टाफ़ को तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.