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तो इसलिए बेंगलुरु है देश की टेक कैपिटल… ऑटो ड्राइवर ने AI को उंगलियों पर नचाया, ChatGPT से पूछ डाले कड़क कन्नड़ में सवाल!

बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि कैसे वो ChatGPT से कन्नड़ में अपने रोजाना के सवाल पूछता है और एआई से बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब मिल जाते हैं.

By: Kajal Jain | Published: June 28, 2026 8:53:55 PM IST

तो इसलिए बेंगलुरु है देश की टेक कैपिटल... ऑटो ड्राइवर ने AI को उंगलियों पर नचाया, ChatGPT से पूछ डाले कड़क कन्नड़ में सवाल!
तो इसलिए बेंगलुरु है देश की टेक कैपिटल... ऑटो ड्राइवर ने AI को उंगलियों पर नचाया, ChatGPT से पूछ डाले कड़क कन्नड़ में सवाल!


अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल टेक, मेडिकल, मीडिया जैसी तमाम फील्ड में हो रहा था लेकिन अब से यह आम लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए पॉपुलर हो रहा है. इंस्टाग्राम पर बेंगलुरु के एक ऑटो ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कन्नड़ सीखने, समस्या-समाधान और बातचीत के लिए एआई चैटबॉट का यूज करते नजर आ रहा है. ऑटो ड्राइवर कंटेंट क्रिएटर गगन साईप्रसाद को बताता है कि चैटजीपीटी उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है. चाहे जो सवाल पूछना हो, किसी चीज को समझना हो या कन्नड में जवाब चाहिए हो. सभी कामों के लिए चैटबॉट उसकी पहली पसंद बन चुका है.

कन्नड भाषा में मिलता है जवाब

वायरल वीडियो में ऑटो ड्राइवर बता रहा है कि वो आमतौर पर अपने सवालों को अंग्रेजी में पूछते हैं लेकिन जवाब कन्नड भाषा में मांगते हैं जिससे कठिन से कठिन विषयों को अपनी भाषा में समझना आसान हो जाता है. उन्होंने बताया कि चैटजीपीटी उनके पुराने सवालों और बातों को भी याद रखता है और ताजा सवाल को पुराने सवाल से जोड़ते हुए जवाब देता है. यह फीचर उन्हें काफी पसंद है.

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वॉइस कमांड जानकर खुश हुआ ड्राइवर

इधर कंटेंट क्रिएटर ऑटो ड्राइवर को एआई के वॉइस कमांड फीचर से रूबरू करा देता है. ऑटो ड्राइवर इस फीचर को आजमाता है. वीडियो में दिखाया जाता है कि एआई न सिर्फ कन्नड़ में लिखित जवाब देता है बल्कि वो वॉइस कमांड के जरिए ड्राइवर को जवाब सुना भी देता है जिससे ऑटो ड्राइवर इसे यूज करने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है.

ज्योतिष पर लिखेंगे किताब

ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने चैटजीपीटी से ज्योतिष से जुड़े सवाल पूछे जिनमें राशि चिन्ह और उनके स्वामी जैसे कई सवाल थे. इस मामले में चैटजीपीटी के सवाल अधूरे और तर्कसंगत नहीं लगे. उन्होंने कहा कि शायद चैटजीपीटी अभी हर विषय का सटीक और समझने लायक जवाब देने में सक्षम नहीं है. गगन.साईप्रसाद बताते हैं कि उनके चेहरे पर चैटजीपीटी को लेकर काफी खुशी थी. और हाँ, उन्होने बताया कि वह जल्द ही ज्योतिष पर एक किताब लिखना चाहते हैं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, उस आदमी के पास सुनाने के लिए वाकई बहुत कुछ है.

CHAT GPT ने भी कर दी तारीफ

इंस्टाग्राम पर रील वायरल हुई तो लोग ऑटो ड्राइवर की सीखने की प्रवृति की तारीफें करने लगे. इधर चैटजीपीटी इंडिया के ऑफिशियल हैंडल ने भी रील पर कमेंट करके ऑटो ड्राइवर का आभार प्रकट किया. लोगों ने कमेंट सेक्शन में ऑटो ड्राइवर का नंबर और पता तक पूछ लिया. एक यूजर ने कमेंट किया कि इसलिए बेंगलुरु को टेक कैपिटल कहते हैं क्योंकि यहां के ऑटो ड्राइवर भी चैटजीपीटी यूज करना जानते हैं. अन्य यूजर ने ऑटो ड्राइवर को बिना पढ़ाई के डिग्री वालों से ज्यादा जानकारी है. वाह AI.

ये भी पढ़ें:- न सड़क, न एंबुलेंस… चार पुरुषों के कंधे पर चारपाई और बीच नदी में बच्चे का जन्म! MP के छिंदवाड़ा से आई ये तस्वीर दहला देगी दिल

Tags: Artificial IntelligenceAuto DriverBengaluru newschat gptsocial media viral videoViral News
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