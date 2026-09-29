राइड खत्म होते ही ऑटो ड्राइवर पर टूट पड़ीं लड़कियां, बीच सड़क चले थप्पड़-घूंसे! बेंगलुरु का VIDEO वायरल

Bengaluru Auto Driver Girls Fight: सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु की सड़कों पर आए दिन कोई न कोई हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल ही जाता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया. मामला बेंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट (HSR Layout) के थर्ड सेक्टर का है, जहां एक ऑटो ड्राइवर और कुछ लड़कियों के बीच किराए को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि देखते ही देखते सड़क बीचों-बीच कुश्ती का अखाड़ा बन गई. सोशल मीडिया पर ‘घर के कलेश’ नाम के हैंडल से 29 सितंबर को शेयर किए गए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बहस करते-करते बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों तरफ से जमकर थप्पड़-घूसे चलने लगे.

वीडियो में लड़कियां और ऑटो वाला सरेआम एक-दूसरे पर हाथ उठाते नजर आ रहे हैं, और काफी देर तक चले इस तमाशे के बाद जब एक अन्य महिला बीच-बचाव करने आई तब जाकर मामला शांत हुआ. इस हंगामे का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और लोग तरह-तरह की बातें करने लगे. बाद में जब पुलिस की नजर इस वायरल वीडियो पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों पक्षों की तलाश शुरू कर दी.

किराए के विवाद से शुरू हुआ था झगड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों और वायरल वीडियो के मुताबिक, यह पूरा बखेड़ा ऑटो के किराए को लेकर शुरू हुआ था. लड़कियों ने एचएसआर लेआउट पहुंचने के लिए ऑटो बुक किया था, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचने के बाद पैसे देने की बारी आई, तो बात इतनी बिगड़ गई कि सड़क पर ही दंगल शुरू हो गया. ट्रैफिक के बीच बीच सड़क पर हो रही इस मारपीट को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, और किसी ने अपने फोन से इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

ऑटो ड्राइवर का अजीब दावा

जब वीडियो पुलिस के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत हरकत में आते हुए लड़कियों और ऑटो ड्राइवर दोनों को ढूंढ निकाला. पूछताछ के दौरान ऑटो ड्राइवर ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए पुलिस को बताया कि उन लड़कियों ने राइड पूरी होने के बाद ऑटो का किराया देने से साफ मना कर दिया था. ड्राइवर का यह भी आरोप था कि उस दौरान वे लड़कियां शराब के नशे में धुत थीं. हालांकि, ड्राइवर के इन दावों की अभी तक किसी ने नहीं की गई है.

Kalesh b/w a Group of Girls and Auto Driver over Fare issues, HSR Layout Bengaluru pic.twitter.com/gNAxhfVs93 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 29, 2026

पुलिस की एंट्री, लड़कियों को दिया 2 दिन का समय

नगर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़कियों से संपर्क किया और उन्हें थाने आकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने को कहा. हालांकि, लड़कियों ने पुलिस से मामले में फैसला लेने या शिकायत दर्ज करने से पहले दो दिन का समय मांगा है. वहीं दूसरी तरफ, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर का पता लगाकर उससे भी पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही लड़कियों की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी, कानून के मुताबिक आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कोई ऑटो ड्राइवर की गलती बता रहा है, तो कोई लड़कियों के रवैये पर सवाल उठा रहा है. इस तरह की घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि छोटी-छोटी बातों पर आज के समय में लोगों का गुस्सा कितना बेकाबू हो चुका है, और सरेआम इस तरह की मारपीट शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है.

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