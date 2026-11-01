वेज के नाम पर परोसी चिकन के टुकड़ों वाली बिरयानी, बेंगलुरु एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में मचा हंगामा; देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आदमी आरोप लगाता हुआ दिख रहा है कि किस तरह केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में उन्हें चिकन के टुकड़ों वाली वेजिटेरियन बिरयानी परोसी गई, जिससे फूड सेफ्टी, रेस्टोरेंट की जवाबदेही और कस्टमर की जिम्मेदारी पर बहस छिड़ गई है.

वायरल हुआ वीडियो

यह घटना तब सामने आई जब एक X यूजर, @PiyushpaviA ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके परिवार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मौजूद टेस्ट ऑफ इंडिया से वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन खाने में नॉन-वेजिटेरियन चीजें मिलीं. पोस्ट के मुताबिक, बिल पर ऑर्डर साफ तौर पर वेजिटेरियन लिखा था. हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया कि बाद में उन्हें डिश में चिकन के टुकड़े मिले.

यूजर ने परिवार को पूरी तरह से वेजिटेरियन बताया और कहा कि इस घटना से काफी परेशानी हुई, खासकर इसलिए क्योंकि बच्चों ने अनजाने में खाना खा लिया था. पोस्ट में यह भी बताया गया कि परिवार ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और शेफ के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड की थी, जिन्होंने कथित तौर पर कन्फर्म किया कि बिरयानी में चिकन था.

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सर्विस पर उठे सवाल

इस घटना पर चिंता जताते हुए, यूज़र ने फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI), बेंगलुरु एयरपोर्ट, एयरसेवा और दूसरे सरकारी अधिकारियों समेत कई अथॉरिटीज़ को टैग किया और उनसे मामले की जांच करने की अपील की. ​​परिवार ने अधिकारियों से CCTV फ़ुटेज और ऑर्डर रिकॉर्ड की जांच करने और रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ सही कार्रवाई करने की भी रिक्वेस्ट की.