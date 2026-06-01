श्राद्ध में लौंडा डांस… ‘आत्मा की शांति’ के लिए बार गर्ल ने लगाए ठुमके, वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस

Launda dance in Begusarai: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा दिख ही जाता है, जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की होती है. अभी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी चर्चा में है. मामला बेगूसराय का है. दरअसल, बेगूसराय से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यहां एक महिला की श्रद्धांजलि सभा में लौंडा डांस का आयोजन कराया गया. इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे स्थानीय परंपरा और सांस्कृतिक आयोजन बता रहा है तो कोई श्रद्धांजलि सभा की गरिमा पर सवाल उठा रहा है. जानिए, क्या है पूरा मामला-

महिला की मौत के बाद आयोजित हुई थी श्रद्धांजलि सभा

मामला बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के शिवनगर दियारा गांव का है. बताया जाता है कि गांव के ही महाराणा प्रताप पासवान की पत्नी मैना देवी उर्फ जानकी देवी का 19 मई को निधन हो गया था. निधन के बाद 30 मई को उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और शुभचिंतक शामिल हुए. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मनोरंजन के लिए लौंडा डांस का आयोजन भी कराया गया.

श्रद्धांजलि सभा में भोजपुरी गानों पर थिरके कलाकार

इसी दौरान किसी व्यक्ति ने कार्यक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से वायरल होने लगा और देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. वायरल वीडियो में मंच पर कलाकार प्रस्तुति देते नजर आ रहे हैं, जबकि कार्यक्रम में मौजूद लोग आनंद ले रहे हैं.

नाच-गाने का वीडियो वायरस होने के बाद छिड़ी बहस

वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि श्रद्धांजलि सभा जैसे कार्यक्रम में इस तरह के आयोजन का औचित्य क्या है? श्रद्धांजलि में परंपरा के अनुसार अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता भी है तो उसमें निर्गुण गया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति ने नई शुरुआत कर नई बहस छेड़ दी है! कई लोग इसे श्रद्धांजलि सभा की गंभीरता और मर्यादा के विपरीत बता रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, वायरल वीडियो की पुष्टि हम करते है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बदलते सामाजिक परिवेश में श्रद्धांजलि सभाओं का स्वरूप किस दिशा में जा रहा है?

सनातन धर्म में शोक संतप्त माहौल का प्रतीक

हिंदू सनातन धर्म में मृत्यु के बाद होने वाले श्राद्धकर्म और श्रद्धांजलि सभा को एक बेहद गंभीर, शांत और शोक संतप्त माहौल का प्रतीक माना जाता है. श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर भक्ति, भजन-कीर्तन या गरुड़ पुराण के पाठ का आयोजन किया गया. बदलते दौर में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो सामाजिक परंपराओं और मर्यादाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है.