Home > वायरल > यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी

यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी

First viral video: अगर आपको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो करीम ने सैन डिएगो ज़ू में एक हाथी के सामने खड़े होकर 19 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया था.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 10, 2026 7:29:48 PM IST

Internet's First Viral Videos
Internet's First Viral Videos


Internet’s First Viral Videos: यह जल्द ही YouTube के शौकीनों के बीच एक पार्टी ट्रिक बन गया. वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर पहला वीडियो कौन सा था? कमरे में से तुरंत एक आवाज़ आई. “यह ‘मी एट द ज़ू’ है.” इसके बाद अक्सर यह बताया जाता था कि पहला YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म के को-क्रिएटर जावेद करीम ने अपलोड किया था. अगर आपको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो करीम ने सैन डिएगो ज़ू में एक हाथी के सामने खड़े होकर 19 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया था. यह वीडियो, जिसने सब कुछ शुरू किया, 23 अप्रैल, 2005 को सामने आया.

You Might Be Interested In

ग्रुप में सबसे बड़े YouTube दीवाने को चुनें, और वे आपको विनम्रता से बताएंगे कि धरती का सबसे बड़ा वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म असल में एक वीडियो-डेटिंग वेबसाइट बनने वाला था. हाँ.

यूट्यूब का हुआ जन्म 

करीम के वीडियो पर वापस आते हैं, यह छोटा क्लिप आज के इंटरनेट के सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण आर्काइवल फुटेज में से एक है. इसने इंटरनेट के एक नए युग को परिभाषित किया और यह तय किया कि इंसान दुनिया भर के अजनबियों के साथ वीडियो कैसे शेयर करेंगे. अगले कुछ दशकों में बिना पॉलिश वाले व्लॉग, अजीब तरह से इंटरनेट चैलेंज करते हुए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी कॉमेडी स्केच, प्यारे बच्चे और बिल्ली के वीडियो, बेतुका हास्य, और म्यूज़िक कवर आने की उम्मीद है. जस्टिन बीबर, एड शीरन, लाना डेल रे, लिली सिंह, प्यूडीपाई (फेलिक्स केजेलबर्ग), केसी नीस्टैट, मार्केस ब्राउनली, मिस्टरबीस्ट (जिमी), साइडमेन, और एम्मा चेम्बरलेन YouTube की टॉप खोजों में से थे.

You Might Be Interested In

“आईपॉड का गंदा रहस्य”

लेकिन YouTube के आने से पहले भी इंटरनेट मौजूद था. केसी नीस्टैट से पूछिए, जिन्होंने 2003 में अपनी खास वीडियो एडिटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके आईपॉड की न बदली जा सकने वाली बैटरी को लेकर टेक दिग्गज Apple को खूब खरी-खोटी सुनाई थी. “आईपॉड का गंदा रहस्य” नाम के उस एक वीडियो को इतनी ज़्यादा प्रेस और फुटेज मिली कि इसने नीस्टैट को सुर्खियों में ला दिया और उन्हें रातों-रात ऐसी शोहरत मिली जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखी थी. हैरानी की बात है कि फिल्म निर्माता-व्लॉगर ने माना कि यह वीडियो, जो शुरू में ipodsdirtysecret.com पर होस्ट किया गया था, उसे इतने ज़्यादा लोग देखने आए कि वेबसाइट बैंडविड्थ को संभाल नहीं पाई.

नीस्टैट अपनी चाल पर अड़े रहे, और मज़ेदार तरीके से वीडियो को iDisk नाम के Apple सर्वर पर होस्ट कर दिया. उन्हें इस विडंबना का एहसास था. Apple ने उनका मज़ाक उड़ाने वाला वीडियो नहीं हटाया और आखिरकार iPod डिस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद की.

“नुमा नुमा डांस”

प्री-यूट्यूब युग के एक और पायनियर, जिन्हें कई लोग इंटरनेट लेजेंड मानते हैं, गैरी ब्रोलस्मा को खोजा गया. हो सकता है कि पहली बार में उनका नाम सुनकर आपको कुछ याद न आए, लेकिन उनका वीडियो देखकर आप कहेंगे: “अरे, यह लड़का!” मिलेनियल्स, इकट्ठा हो जाओ.

एक आदमी का लिप सिंक वीडियो, जो अपने कंप्यूटर के सामने आराम से बैठा था, दूर-दूर तक फैल गया, समुद्र और महाद्वीपों को पार कर गया, और दुनिया भर के बेवकूफ लोगों को एक साथ ले आया. ब्रोलस्मा, जो उस समय 19 साल के थे, ने एनिमेटेड डांस स्टेप्स के साथ बढ़ा-चढ़ाकर एक्सप्रेशन दिखाए, जिससे इंटरनेट को अपना पहला वायरल वीडियो, “नुमा नुमा” मिला.

नुमा नुमा – “इंटरनेट का सबसे वायरल वीडियो”

Know Your Meme के अनुसार, ब्रोलस्मा ने यह सदाबहार वीडियो 2024 के आखिर में फ्लैश एनिमेशन साइट Newgrounds पर अपलोड किया था. ब्रोलस्मा ने मोल्दोवन पॉप ग्रुप O-Zone के “Dragostea din tei” गाने पर लिप सिंक किया है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई यूज़र्स ने अपलोड किया है और जिस पर लाखों व्यूज़ आए हैं.

“ब्रोलस्मा ने 6 दिसंबर, 2004 को फ्लैश एनिमेशन साइट Newgrounds[3] पर “Numa Numa Dance” टाइटल वाला “Dragostea din tei” गाने का एक लिब डब वीडियो अपलोड किया, जिसे अगले आठ सालों में 15.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ और 2,200 पेज के कमेंट्स मिले. 14 अगस्त, 2006 को, YouTuber xloserkidx ने वीडियो का एक मिरर अपलोड किया, जिसे 6 दिसंबर, 2012 तक 49 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले,” Know Your Meme ने बताया.

Hard to believe this is one of the internet’s first truly massive viral videos from 2004.
byu/Sharp-potential7935 innextfuckinglevel

गैरी ब्रोलस्मा की विरासत

अब हम 2026 में हैं. यह 22 साल हो गए हैं जब दुनिया ने पहली बार ब्रोलस्मा को अपने कमरे में कॉन्सर्ट करते हुए सुना या शायद देखा था. फिर भी, इंटरनेट आज भी उस आदमी द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्यार से याद करता है.

वन-हिट वंडर्स के विपरीत जो एक ट्रेंड साइकिल खत्म होने के बाद गुमनामी में खो जाते हैं, ब्रोलस्मा बने रहे. उनका YouTube पर अपना म्यूजिकल स्पेस है जहाँ वह हर कुछ सालों में “नुमा नुमा” रिक्रिएशन वीडियो के साथ कम्युनिटी को खुश करते रहते हैं. शुरुआती इंटरनेट आइकन के बारे में बात करते हुए, Reddit के r/nextfuckinglevel सबरेडिट को पुराने, आसान समय की याद आ गई. आह, पुरानी यादें.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-3Internet First Viral VideosNuma Numa DanceViral Video Historyyoutube
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी
यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी
यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी
यूट्यूब से पहले, ये थे इंटरनेट के पहले वायरल वीडियो; आज भी लोगों के बीच है इनकी दीवानगी