बस्ती में जमीन विवाद में महिला पर बरसे लाठी-डंडे, सिर पर ताबड़तोड़ वार; VIDEO वायरल

Basti Viral Video: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भीटी गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक महिला पर लाठी-डंडों और बांस से हमला कर दिया गया. मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची एक युवती भी चोटिल हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, भीटी गांव में दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. गुरुवार को इसी विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई.

महिला के सिर पर बांस से किए कई वार

घटना के वायरल वीडियो में एक युवक महिला पर बांस से लगातार हमला करता दिखाई दे रहा है. महिला खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आरोपी लगातार उसके सिर और शरीर पर वार करता रहता है. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंची एक युवती भी हमले की चपेट में आ गई और घायल हो गई.

ग्रामीणों ने कराया बचाव

मारपीट के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कराया. इसके बाद घायल महिला और युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया.डॉक्टरों के अनुसार, महिला के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका इलाज जारी है. फिलहाल उसे चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. घायल युवती का भी उपचार किया जा रहा है.

वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी