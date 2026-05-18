ट्रंप जैसी शक्ल वाला भैंसा! बांग्लादेश में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा पशु; दूर-दूर से सेल्फी लेने पहुंचे लोग

Donald Trump Lookalike Buffalo: बांग्लादेश में बकरीद की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. देशभर में कुर्बानी के लिए पशुओं की खरीद जारी है. इस बीच बांग्लादेश में एक अजीब-सा दिखने वाला फैंसा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. यह भैंसा इसलिए चर्चा में है क्योंकि लोगों ने दावा किया है कि इसकी शक्ल मेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रही है. ऐसे में इस भैंसे को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं. भैंसे के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है.

ट्रंप जैसा दिखने वाला भैंसा

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले भैंसे का वजन करीब 700 किलो है. इसका रंग भूरा और बालों का रंग सुनहरा है. इसी कारण ये बांग्लादेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं, भैंसे के बाल डोनाल्ड ट्रंप की हेयरस्टाइल की याद दिला रहे हैं.

700 KG Buffalo Named “Donald Trump” lookes alot like Mr president 🔥🔥 pic.twitter.com/LOVIlcXkWk — President Vladimier Putin Parody (@VladimierPutin) May 17, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ भैंसा

बांग्लादेशी अखबार ‘प्रथम आलो’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्थानीय लोगों के मुताबिक यह भैंसा डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखता है. हालांकि, लोगों ने यह भी कहा कि इसका स्वभाव आक्रमक नहीं है. यह भैंसा बेहद शांत और सौम्य स्वभाव का है. भैंसे के मालिक जियायाउद्दीन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत के दौरान किया है कि इसकी शक्ल ट्रंप से मिलती है, यह सबसे पहले उनके छोटे भाई ने महसूस किया था. इसे ईद से पहले पशु बाजार में लाया गया, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

नेतन्याहू भी चर्चा में

बांग्लादेश के रायणगंज में ‘नेतन्याहू भैंसा’ चर्चा में है, जो 750 किलो का आक्रामक जानवर है और पास आने वालों को टक्कर मार देता है. बकरीद नजदीक आते ही दोनों भैंसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है.