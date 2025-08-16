कमरे में प्रेमिका के साथ मना रहा था रंगरलियां, जैसे ही घरवालों ने खोला दरवाजा, दोनों नग्न अवस्था में…, फिर बाप-भाई ने उतारा सारा भूत

Baghpat News: बागपत से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहाँ एक प्रेमी को प्यार इतना भारी पड़ गया जिसके बाद उसका हाल वो हुआ जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल, प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को उसके साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो लोग हाथों में लाठी-डंडे लेकरउसे खूब पीटते नजर आ रहे हैं।

परिवार वालों ने रंगे हाथों पकड़ा

केवल प्रेमी ही नहीं बल्कि इस दौरान प्रेमिका की भी बुरी तरह पिटाई की गई। वहीँ बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के बिलौचपुरा गांव का है। वायरल वीडियो में युवक नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमी देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। वहीँ इस दौरान परिजनों ने दोनों को कमरे में रोमांस करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जिसके बाद वहां खूब बवाल हुआ।

हाथ जोड़ती रही प्रेमिका लेकिन…

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने दोनों पर लात-घूँसे बरसाने शुरू कर दिए। वहीँ फिर पिटाई से युवक खून से लथपथ हो गया। वहीं, उसकी प्रेमिका उसे छोड़ देने की मिन्नतें करती रही। इसके बावजूद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। फ़िलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है।