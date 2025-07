Iskcon में चिकन खा रहा यूवक…पूरे मंदिर को कर डाला अपवित्र! हिंदू धर्म के अपमान पर Badshah ने की चप्पल से मारने की बात

Iskcon Chicken Controversy: सोशल मीडिया पर हर रोज कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। कई बार इन वीडियो पर बवाल भी मच जाता है। भारत में सावन का महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ बस शिव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन यह वीडियो सामने आते ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग जमकर बवाल मचा रहे है। इस वीडियो में एक अफ्रीकी-ब्रिटिश युवक ISKCON के गोविंदा रेस्टोरेंट में दिखाई दे रहा है। वह यहां जानबूझकर चिकन खाकर लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है।

Even the chicken would be embarrassed. Dude wasnt hungry for chicken, he was hungry for some 🩴 on that face. True strength is in respecting what you dont understand. https://t.co/vKHmoIfozI

— BADSHAH (@Its_Badshah) July 20, 2025