Babu Lohar Story: पति हो तो ऐसा! 75 साल की उम्र में पत्नी को दिया ऐसा सहारा, कहानी जान आंख से छलकने लगेंगे आंसू

By: Heena Khan | Published: February 17, 2026 12:21:01 PM IST

Babu-Jyoti Love Story: लव स्टोरीज़ अक्सर सेलिब्रेशन से शुरू होती हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहती हैं, वो आमतौर पर खामोशी से शुरू होती हैं. ओडिशा के एक लंबे हाईवे पर, एक बुज़ुर्ग आदमी अपनी पैरालाइज्ड पत्नी को एक मॉडिफाइड साइकिल रिक्शा पर बिठाकर दिन-ब-दिन आगे बढ़ता रहा, उसके पास उम्मीद के अलावा कोई पक्का इरादा नहीं था. कोई कैमरा या बड़ी-बड़ी बातें नहीं थीं, सिर्फ सब्र और समर्पण था. इंस्टाग्राम अकाउंट officialhumansofbombay पर शेयर की गई इस कहानी ने प्यार के इस शांत काम को सुर्खियों में ला दिया. किस बात ने एक 75 साल के बुज़ुर्ग को तमाम मुश्किलों के बावजूद 300 किलोमीटर का सफर करने के लिए मोटिवेट किया? नीचे स्क्रॉल करके एक ऐसी लव स्टोरी पढ़ें जो चुपचाप समर्पण को नई परिभाषा देती है.

एक रात में बदल गई दुनिया जब… 

बाबू लोहार एक सादा जीवन जीते थे. अपने गांव के कई लोगों की तरह, उनके दिन भी सादे और तयशुदा थे, जो रोज़ के काम और घर की ज़िम्मेदारियों से तय होते थे. लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उनकी 70 साल की पत्नी, ज्योति को स्ट्रोक आया जिससे वो पैरालाइज्ड हो गईं. अचानक हुई बीमारी ने उनकी दुनिया रातों-रात बदल दी. ज्योति अब अकेले चल-फिर नहीं सकती थीं, और रोज़ के काम बिना मदद के नामुमकिन हो गए. इमोशनल शॉक के साथ-साथ प्रैक्टिकल क्राइसिस भी थी. मेडिकल केयर की तुरंत ज़रूरत थी, फिर भी वो मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था. लोकल डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर है. जिन परिवारों के पास पैसे हैं, उनके लिए ऐसे सफ़र में ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना या रिश्तेदारों से मदद लेना शामिल हो सकता है. बाबू के लिए, कोई भी ऑप्शन नहीं था. कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था और न ही कोई बड़ा परिवार था जो मदद कर सके. एक पल के लिए, वो बेबस महसूस कर रहा था. लेकिन हार मानना ​​कभी भी सच में एक ऑप्शन नहीं था.

पत्नी के लिए किया ये काम 

दिल में शांत और पक्के इरादे के साथ, बाबू ने अपने पास मौजूद कम चीज़ों से वो सब कुछ करने का पक्का फैसला किया जो वो कर सकते थे. उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने साइकिल रिक्शा को एक कामचलाऊ एम्बुलेंस में बदल दिया, जिससे उनकी ज़बरदस्त सूझबूझ का पता चलता है. गाड़ी में पुराने, घिसे-पिटे कुशन सोच-समझकर लगाए गए थे, ताकि ज्योति इस ज़रूरी सफ़र के दौरान आराम से और सुरक्षित रूप से लेट सके. वहाँ कोई पारंपरिक मेडिकल सुविधाएँ या सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे, सिर्फ़ उनकी तेज़ सोच और कामचलाऊ व्यवस्था थी, जो स्थिति की बहुत ज़्यादा गंभीरता और ज्योति की भलाई की सच्ची परवाह से प्रेरित थी. 75 साल की उम्र में, ज़्यादातर लोग इतनी शारीरिक रूप से थका देने वाली यात्रा करने से पहले हिचकिचाते. लेकिन बाबू के लिए, फैसला आसान था. जब आप जिससे प्यार करते हैं वो पूरी तरह आप पर निर्भर हो, तो हिचकिचाहट के लिए कोई जगह नहीं बचती. वो न सिर्फ़ अपनी पत्नी बल्कि ज़िम्मेदारी और उम्मीद का बोझ उठाते हुए कटक की ओर साइकिल चलाने लगे.

उम्मीद से भरी सड़क पर नौ दिन

यह मुश्किल सफ़र कुल नौ दिनों तक चला. सूरज की लगातार चमक के बीच, बाबू बिना थके हाईवे और गांव के रास्तों से होते हुए, लगातार आगे बढ़ते रहे, एक बार में एक किलोमीटर की मुश्किल से. पैडल के हर धक्के के लिए उन्हें इतनी ताकत की ज़रूरत थी जो उनके बूढ़े शरीर के लिए जुटाना मुश्किल होता जा रहा था, फिर भी वह बिना रुके डटे रहे. रात में, वो अक्सर सड़क किनारे की दुकानों या किसी दूसरी छोटी सी जगह में पनाह लेते थे जो उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा दे सके. हर रात वो आराम करते, बस इतनी देर के लिए कि आने वाले नए दिन के लिए अपनी ताकत और एनर्जी वापस पा सकें. सुरक्षा, आराम या सफलता पाने की उम्मीद के मामले में कभी कोई गारंटी नहीं थी. समय बीतने के साथ थकान का बोझ लगातार बढ़ता गया, लेकिन ब्रेक लेने या आराम करने का विचार कभी भी उनके लिए एक सही ऑप्शन नहीं था. 

मुश्किल सफर के बाद हॉस्पिटल 

जब बाबू आखिरकार SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहुँचा, तो सफ़र ही हिम्मत का सबूत बन चुका था. ज्योति को भर्ती कर लिया गया और दो महीने तक उसका इंटेंसिव ट्रीटमेंट चला. हफ़्तों में पहली बार, बेचैनी की जगह राहत ने ले ली. डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर करने की कोशिश की, और कपल को धीरे-धीरे यकीन होने लगा कि शायद सबसे बुरा समय पीछे छूट गया है. ठीक होने का लंबा रास्ता मुमकिन लग रहा था. महीनों घर से दूर रहने के बाद, वे लौटने के लिए तैयार हो गए, इस उम्मीद में कि ज़िंदगी धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगी.

