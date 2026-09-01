Home > वायरल > औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल

औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं. जिनमें अंधविश्वास साफ झलकता है. वहीं हाल ही में बेशर्मी का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देख आपको शर्म आ जाएगी. दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक बाबा एक महिला की छाती पर छड़ियाँ मारता दिख रहा है.

By: Heena Khan | Published: September 1, 2026 1:01:51 PM IST

viral video
viral video


Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं. जिनमें अंधविश्वास साफ झलकता है. वहीं हाल ही में बेशर्मी का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देख आपको शर्म आ जाएगी. दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक बाबा एक महिला की छाती पर छड़ियाँ मारता दिख रहा है. वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि आस-पास अच्छे खासे लोग खड़े हैं. अचंभित करने वाली बात तो ये है कि ये काम आस-पास खड़े लोगों को बुरा ही नहीं लग रहा है. इस वीडियो को देख कहा जा सकता है कि ये अंधविश्वास की जीती-जागती मिसाल है. 

सरेआम गलत हरकत कर रहा बाबा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वायरल वीडियो में बाबा एक महिला को छड़ी से मारते हुए दिख रहे हैं. केवल यही नहीं इसके अलावा वो उन्हें गलत तरीके से छू भी रहे हैं.  सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो में एक बाबा एक महिला की छाती पर छड़ी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. आसपास कई लोग खड़े होकर यह सब देखते नजर आ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस हरकत का विरोध करते हुए नहीं दिख रहा है.

You Might Be Interested In

Bollywood actresses Pakistan Lookalikes: बॉलीवुड की इन हसीनाओं की पाकिस्तान में रहती हैं जेरोक्स कॉपी! डिंपल से लेकर आंखें तक सेम टू सेम

अंधविश्वास के नाम पर महिला के साथ हरकत

वायरल वीडियो में बाबा महिला को छड़ी से मारने के अलावा उसे गलत तरीके से छूते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. इस तरह की हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं. वीडियो में दिखाई देने वाला यह व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.
इस वीडियो के सामने आने के बाद अंधविश्वास और उसके नाम पर होने वाली ऐसी घटनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है. किसी भी बीमारी या परेशानी का इलाज अंधविश्वास के बजाय सही चिकित्सा और विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना चाहिए. वायरल वीडियो में दिखाई दे रही घटना यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक होना कितना जरूरी है. वहीं बता दें इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन सा तेल लगाने से बाल लंबे होते हैं?

August 31, 2026

अंबर-धरा एक्ट्रेस 40 की उम्र में बनने वाली हैं मां

August 31, 2026

कौन हैं कनिका मान?

August 31, 2026

‘मिर्जापुर द मूवी’ की स्टारकास्ट और फीस

August 31, 2026

‘दृश्यम 3’ की स्टारकास्ट की फीस

August 31, 2026

रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवाद

August 30, 2026
औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल
औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल
औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल
औरत की छाती पर मारी छड़ियां, बुरी तरह नोंची कमर; अंधविश्वास के दौर में एक और बाबा की करतूत वायरल