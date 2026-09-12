तेरा प्यार-प्यार आयुर्वेदिक हुक्का बार! Baba Ramdev ने तैयार की जबरदस्त बूटी; वायरल हो रहा वीडियो

Baba Ramdev Hukkah: कहा जा रहा है कि योग गुरु बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है, जिसमें वे ‘आयुर्वेदिक हुक्का’ दिखा रहे हैं. इस वीडियो ने यूज़र्स को इस अजीब कॉन्सेप्ट पर हैरान, क्यूरियस और बंटा हुआ महसूस कराया है. वीडियो में रामदेव एक महिला के साथ हैं, जो जड़ी-बूटियों और पारंपरिक चीज़ों के मिक्स से बने हुक्के को पी रहे हैं. comedyculture.in द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में रामदेव हुक्के या चिलम के ऊपरी हिस्से पर मुलेठी, जिसे मुलेठी भी कहते हैं, रखकर हुक्का तैयार करते दिख रहे हैं. तैयारी के बारे में बताते हुए, वह कहते हैं, “इसमें सारी जारी बूटी है”.

बाबा ने तैयार किया देसी हुक्का

फिर वो हल्दी, सरसों के बीज, अजवायन, कपूर और काकड़ा सिंगी जैसी कई चीज़ें डालते हैं. चीज़ों को सेटअप में डालने के बाद, रामदेव कहते हैं, “यह हुक्का बन गया.” वीडियो में उन्हें तैयारी के हिस्से के तौर पर आग पर कपूर डालते हुए भी दिखाया गया है. इस अजीब कॉम्बिनेशन ने ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है, सोशल मीडिया यूज़र्स इस बात का मज़ाक उड़ा रहे हैं कि पारंपरिक स्मोकिंग को आयुर्वेदिक मेकओवर दिया जा रहा है.

मिनटों में PAK को दिखाई औकात! BRICS में शामिल होने के लिए मांग रहा था भीख; ऐसे भारत ने किया साइड

मजे ले रहे यूज़र्स

एक यूज़र ने लिखा, ‘अब सारे क्लब या पब में बाबा रामदेव का हुक्का’ तेरा प्यार प्यार आयुर्वेदिक हुक्का बार.’ एक और यूज़र ने इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ऐतिहासिक नज़रिए से देखते हुए कमेंट किया, ‘आयुर्वेद में हुक्का असली लगता है स्मोक पुराने भारत में एक इलाज था,’ वायरल क्लिप पर यह भी मज़ाक उड़ाया गया कि क्या कहा जाने वाला हर्बल हुक्का कुछ ऐसा बन सकता है जिसे लोग घर पर बना सकें. ‘घर पे भी पी सकते हैं क्या पता नहीं’

Gurugram Viral Video: लड़का बोला ‘गोली मार देंगे’ तो लड़की ने कहा- अंकल कैमरा बंद करो; सड़क किनारे हुआ हंगामा