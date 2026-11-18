Awa Indigenous People: ब्राजील के अमेजन जंगल में रहने वाले आवा समुदाय के करीब 20 लोगों का अचानक जंगल से बाहर आना चर्चा का विषय बन गया है. 16 नवंबर को पुरुषों महिलाओं और बच्चों का यह समूह ब्राजील के मारान्याओ राज्य स्थित अरारिबोइया इंडिजिनस टेरिटरी में एक सरकारी निगरानी पोस्ट और तवारी गांव के पास पहुंचा. उनके हाथों में धनुष और लंबे तीर थे. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से खाने के लिए याम (कंद वाली सब्जी) मांगी और भोजन लेकर वापस जंगल में लौट गए. अधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसे हाल के दशकों में इस तरह की बेहद दर्लभ घटना बताया है.

जंगल ही आवा समुदाय की दुनिया

आवा समुदाय के कुछ ग्रुप आज भी बाहरी दुनिया से लगभग अलग-थलग रहते हैं. वे शिकार, मछली पकड़ने और जंगल के खाने पर निर्भर हैं. उनके लिए जंगल सिर्फ़ रहने की जगह नहीं है, बल्कि खाने, सुरक्षा और संस्कृति का आधार है. इसीलिए उनका अचानक सरकारी पद पर पहुंचना अजीब माना जाता है.

A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

एक औरत के एक से ज़्यादा पति हो सकते

आवा-गुआजा समुदाय का शादी का सिस्टम भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के स्टडी का विषय रहा है. रिसर्च के मुताबिक, कई शादियों और कुछ हालात में, एक औरत के एक से ज़्यादा पति होने के मामले डॉक्यूमेंट किए गए हैं. इस सिस्टम को पॉलीएंड्री कहा जाता है. हालांकि, यह हर परिवार में आम बात नहीं है. समुदाय की आबादी और मेल-फीमेल रेश्यो के आधार पर शादी के रिश्तों में बदलाव देखे गए हैं.

क्या एक बच्चे के कई पिता हो सकते हैं?

इस समुदाय से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता है जिसे एंथ्रोपोलॉजी में ‘पार्शियल पैटरनिटी’ या मल्टीपल पैटरनिटी के नाम से जाना जाता है. कुछ पारंपरिक मान्यताओं में माना जाता है कि गर्भ में बच्चे के विकास में एक से ज़्यादा पुरुष योगदान दे सकते हैं. यह एक कल्चरल मान्यता है, जो साइंटिफिक रूप से साबित नहीं हुई है कि एक बच्चे के कई बायोलॉजिकल पिता हो सकते हैं.

बंदर के बच्चों को परिवार का हिस्सा बनाना

आवा-गुआजा समुदाय पर की गई रिसर्च से इंसानों और बंदरों के बीच एक अनोखे रिश्ते का भी पता चलता है. जब शिकार के दौरान कोई मादा बंदर मर जाती है, तो उसके अनाथ बच्चों को अक्सर परिवार में गोद ले लिया जाता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोरेटा कॉर्मियर ने अपनी स्टडी में आवा-गुआजा की महिलाओं को बंदरों के बच्चों की देखभाल करते और उन्हें दूध पिलाते हुए भी देखा.

इमिग्रेशन के कारण अभी भी साफ़ नहीं

आवा ग्रुप के उभरने का सही कारण अभी भी साफ़ नहीं है. हालांकि, उनके इलाके में गैर-कानूनी कटाई, शिकार और चरवाहों के बढ़ते कब्ज़े को लेकर चिंताएं जताई गई हैं. इससे उनके पारंपरिक जंगलों और खाने के सोर्स पर असर पड़ सकता है.