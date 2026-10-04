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Attari Wagah Border: जब भारतीय महिला ने पाकिस्तानी जवान के साथ सेल्फी के लिए कहा, फिर जो उसने किया देख हर कोई हैरान

Attari Wagah Border Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला भारतीय सैन्य अधिकारी और पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान के साथ सेल्फी लेती नजर आ रही है. लेकिन, सेल्फी के बाद जो हुआ वह सबके लिए चर्चा का विषय बन गया.

By: Shristi S | Published: October 4, 2026 5:28:03 PM IST

पाकिस्तानी जवान ने भारतीय अधिकारी को किया सैल्यूट
पाकिस्तानी जवान ने भारतीय अधिकारी को किया सैल्यूट


Pakistani Soldier Salute Indian Officer: भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सीमा पर कभी-कभी कुछ ऐसे पल भी सामने आ जाते हैं जो इन सारी कड़वाहट के बीच इंसानियत की अलग तस्वीर दिखाते हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर से सामने आए एक वीडियो ने भी लोगों का ध्यान इसी वजह से खींचा है. दावा किया जा रहा है कि एक भारतीय महिला ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान के साथ सेल्फी लेने कि इच्छा जताई. इसके बाद जवान ने जो किया, उसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सेल्फी के बाद अचानक बदला नजारा

वायरल वीडियो में सीमा पर एक महिला सफेद रंग के कपड़ों में देखा जा सकता है, जो की तस्वीर खिंचवा रही हैं. महिला के पीछे पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान भी नजर आते हैं, जिनसे महिला फोटो के लिए कहती है. महिला भारतीय जवान और पाकिस्तानी जवान के साथ फोटो लेती है. 

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इसी दौरान कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ, जिसने वीडियो को खास बना दिया. तस्वीर खिंचवाने के बाद जब भारतीय सैन्य अधिकारी पीछे की ओर मुड़ते हैं, तो सामने मौजूद पाकिस्तानी रेंजर्स का वो जवान जिसने तस्वीर खिंचवाई थी, ने उन्हें सामने से सैल्यूट किया यह देख भारतीय अधिकारी ने भी उन्हें सैल्यूट किया.

वर्दी ने नहीं भूली मर्यादा

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव का इतिहास रहा है. ऐसे माहौल में दोनों देशों के सैनिकों का आमना-सामना आम तौर पर बेहद औपचारिक और अनुशासित परिस्थितियों में होता है. यही वजह है कि वीडियो में दिखाई दे रहा यह छोटा-सा सैन्य अभिवादन लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की तारीख और इसे रिकॉर्ड किए जाने का सटीक परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है. 

Tags: pakistanviral video
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