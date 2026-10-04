Attari Wagah Border: जब भारतीय महिला ने पाकिस्तानी जवान के साथ सेल्फी के लिए कहा, फिर जो उसने किया देख हर कोई हैरान

Pakistani Soldier Salute Indian Officer: भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तल्खी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सीमा पर कभी-कभी कुछ ऐसे पल भी सामने आ जाते हैं जो इन सारी कड़वाहट के बीच इंसानियत की अलग तस्वीर दिखाते हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर से सामने आए एक वीडियो ने भी लोगों का ध्यान इसी वजह से खींचा है. दावा किया जा रहा है कि एक भारतीय महिला ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान के साथ सेल्फी लेने कि इच्छा जताई. इसके बाद जवान ने जो किया, उसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

सेल्फी के बाद अचानक बदला नजारा

वायरल वीडियो में सीमा पर एक महिला सफेद रंग के कपड़ों में देखा जा सकता है, जो की तस्वीर खिंचवा रही हैं. महिला के पीछे पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान भी नजर आते हैं, जिनसे महिला फोटो के लिए कहती है. महिला भारतीय जवान और पाकिस्तानी जवान के साथ फोटो लेती है.

इसी दौरान कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ, जिसने वीडियो को खास बना दिया. तस्वीर खिंचवाने के बाद जब भारतीय सैन्य अधिकारी पीछे की ओर मुड़ते हैं, तो सामने मौजूद पाकिस्तानी रेंजर्स का वो जवान जिसने तस्वीर खिंचवाई थी, ने उन्हें सामने से सैल्यूट किया यह देख भारतीय अधिकारी ने भी उन्हें सैल्यूट किया.

I just came across this video on Instagram and thought I should share it with you guys. A Pakistani soldier saluting an Indian soldier at the border. And honestly, after the recent tensions between the two countries, seeing something like this feels different. This is what professionalism looks like. More importantly, this is what being human looks like. I salute both of these soldiers for keeping their humanity alive, even in such difficult circumstances — Shahzad Khan (@i_shahzadkhan) October 3, 2026

वर्दी ने नहीं भूली मर्यादा

भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव का इतिहास रहा है. ऐसे माहौल में दोनों देशों के सैनिकों का आमना-सामना आम तौर पर बेहद औपचारिक और अनुशासित परिस्थितियों में होता है. यही वजह है कि वीडियो में दिखाई दे रहा यह छोटा-सा सैन्य अभिवादन लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की तारीख और इसे रिकॉर्ड किए जाने का सटीक परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.