लगवा लें ये ATM हो जाएंगे मालामाल! गए थे 400 निकालने, हाथ में आए 2000 रुपये, मशीन की गड़बड़ी से मचा हड़कंप

Vasai ATM Viral Video: महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ATM की तकनीकी गड़बड़ी ने लोगों को हैरान कर दिया. मशीन कम ट्रांजैक्शन पर कई गुना ज्यादा पैसे उगल रही है. 400 रुपये डालने पर एटीएम से 2000 रुपये निकल रहे हैं. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देख तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है वायरल वीडियो?

महाराष्ट्र के वसई में एक ATM की तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है. जहां एक युवक ने पैसे निकालने के लिए एटीएम में 100 रुपये दर्ज किए, तो 500 रुपये की नोट निकल आए. यह देख वह चौंक गया. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए 400 रुपये डाले, तो उसे 2000 रुपये मिल गए. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जैसी ही ये खबर फैली एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

महाराष्ट्र के वसई में एक ATM की तकनीकी गड़बड़ी ने लोगों को हैरान कर दिया. मशीन कम ट्रांजैक्शन पर कई गुना ज्यादा पैसे उगल रही थी. ₹100 निकालने पर ₹500 और ₹400 के बदले ₹2000 निकलने लगे, जबकि खाते से सिर्फ मांगी गई रकम ही कट रही थी. जैसे ही इस घटना की खबर इलाके में तेज़ी से… pic.twitter.com/Twm3K89Pvj — ABP News (@ABPNews) May 18, 2026

महाराष्ट्र के वसई में एक ATM की तकनीकी गड़बड़ी ने लोगों को हैरान कर दिया. मशीन कम ट्रांजैक्शन पर कई गुना ज्यादा पैसे उगल रही थी. ₹100 निकालने पर ₹500 और ₹400 के बदले ₹2000 निकलने लगे, जबकि खाते से सिर्फ मांगी गई रकम ही कट रही थी. जैसे ही इस घटना की खबर इलाके में तेज़ी… pic.twitter.com/bkE2ziqwA4 — One India News (@oneindianewscom) May 18, 2026

क्या हुई कार्रवाई?

आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ. चारों तरफ बवाल मच गया. बताया जा रहा है कि इस खबर के सामने आते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीएम मशीन से सभी लेन-देने रोक दिए.

क्या बोल रहे यूजर्स?

इंटरनेट पर वीडियो देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने बोला कि देश में पैसे की कमी नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि वाह क्या मशीन है भाई, इस वक्त सभी को यही जरूरत है.

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