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लगवा लें ये ATM हो जाएंगे मालामाल! गए थे 400 निकालने, हाथ में आए 2000 रुपये, मशीन की गड़बड़ी से मचा हड़कंप

Vasai ATM Viral Video: सोचिए अगर कोई ऐसी एटीएम मशीन हो, जहां कम पैसे डालने पर ज्यादा पैसे निकलने लगे. जी हां कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ, जहां युवक ने 400 रुपये डाले तो उसे 2000 रुपये मिले.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 18, 2026 1:00:58 PM IST

एटीएम मशीन में सामने आई गड़बड़ी
एटीएम मशीन में सामने आई गड़बड़ी


Vasai ATM Viral Video: महाराष्ट्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ATM की तकनीकी गड़बड़ी ने लोगों को हैरान कर दिया. मशीन कम ट्रांजैक्शन पर कई गुना ज्यादा पैसे उगल रही है. 400 रुपये डालने पर एटीएम से 2000 रुपये निकल रहे हैं. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देख तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

क्या है वायरल वीडियो?

महाराष्ट्र के वसई में एक ATM की तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है. जहां एक युवक ने पैसे निकालने के लिए एटीएम में 100 रुपये दर्ज किए, तो 500 रुपये की नोट निकल आए. यह देख वह चौंक गया. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने एटीएम मशीन में पैसे निकालने के लिए 400 रुपये डाले, तो उसे 2000 रुपये मिल गए. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. जैसी ही ये खबर फैली एटीएम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. 

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क्या हुई कार्रवाई?

आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ. चारों तरफ बवाल मच गया. बताया जा रहा है कि इस खबर के सामने आते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीएम मशीन से सभी लेन-देने रोक दिए. 

क्या बोल रहे यूजर्स?

इंटरनेट पर वीडियो देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने बोला कि देश में पैसे की कमी नहीं है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि वाह क्या मशीन है भाई, इस वक्त सभी को यही जरूरत है. 

ये भी पढ़ें:- Video: पेट्रोल पंप बना जंग का मैदान! लोगों में हुई जबरदस्त लड़ाई, लात-घूसे की जगह कैन से किया हमला

Tags: atm machine videoviral video
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