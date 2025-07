Video: प्रेमी संग भागी पत्नी, फिर तलाक के बाद पति ने किया ऐसे सिलिब्रेट… सोशल मीडिया सनसनी बन गया जश्न

Assam Viral Video: असम के नलबाड़ी ज़िले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद 40 लीटर दूध से नहाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

बता दें कि यह घटना नलबाड़ी ज़िले के मुकलमुआ थाना अंतर्गत बरलियापर गाँव की है। यहाँ के निवासी माणिक अली ने अपनी पत्नी को कानूनी रूप से तलाक देने के बाद अपनी खुशी कुछ इस तरह ज़ाहिर की। व्यक्ति अपने घर के बाहर प्लास्टिक शीट पर खड़ा हुआ और चार बाल्टियों में भरे लगभग 40 लीटर दूध से नहाया। व्यक्ति ने कैमरे के सामने उत्साह से कहा कि आज से मैं आज़ाद हूँ। वीडियो देखें।

माणिक अली ने वीडियो में अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उनकी पत्नी पहले भी दो बार अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी, लेकिन समाज और परिवार की शांति और सम्मान बनाए रखने के लिए वह हर बार चुप रहे। आखिरकार, दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके वकील ने कल उसे बताया कि तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद उसने दूध से नहाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया।

The incident is of Baraliyapar village in Assam’s Nalbari district. The man, identified as Manik Ali, performed the unusual act as a symbolic gesture of cleansing and emotional release after being granted divorce from his wife.

Manik said, “My wife eloped with her lover twice,… pic.twitter.com/9KFhG1kiLV

