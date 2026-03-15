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Video: एक राइड बनी इंसानियत की मिसाल, रैपिडो ड्राइवर ने नेत्रहीन छात्र के साथ किया ऐसा व्यवहार; हर जगह हो रही तारीफ

Rapido Rider Help blind Man: वीडियो की शुरुआत में अरफ़ान पिकअप लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ एक नौजवान अपने परिवार वालों के साथ घर के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा होता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 15, 2026 8:55:32 PM IST

असम रैपिडो राइडर वायरल वीडियो
असम रैपिडो राइडर वायरल वीडियो


Assam Rapido Rider Video: असम के एक रैपिडो ‘Rapido’ ड्राइवर ने एक यादगार राइड का वीडियो शेयर करके ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में वह एक नेत्रहीन यात्री को सुरक्षित रूप से उसकी मंज़िल तक पहुँचाने में मदद करते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अरफ़ान नाम के एक रैपिडो राइडर ने पोस्ट किया था. अरफ़ान अक्सर सड़क पर अपने रोज़ाना के काम के छोटे-छोटे वीडियो बनाकर शेयर करते रहते हैं. इस खास वीडियो में उन्होंने एक ऐसी राइड को कैद किया है, जिसे उन्होंने “खास” बताया है. यह राइड उनके रोज़ाना के कई ट्रिप्स से बिल्कुल अलग थी.

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रेपिडो ड्राइवर ने जीता सभी का दिल

वीडियो की शुरुआत में अरफ़ान पिकअप लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ एक नौजवान अपने परिवार वालों के साथ घर के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा होता है. जैसे ही अरफ़ान राइड के लिए तैयार होते हैं, परिवार वाले उन्हें बताते हैं कि यात्री देख नहीं सकता (नेत्रहीन है).

बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने समझदारी से सिर हिलाया और परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वह यह पक्का करेंगे कि यात्री सुरक्षित रूप से अपनी मंज़िल तक पहुँच जाए. पूरी राइड के दौरान, दोनों लोग आपस में आराम से बातचीत करते दिखे. इससे यह सफ़र किसी आम ट्रिप जैसा नहीं, बल्कि एक दोस्ताना बातचीत जैसा लगा. वीडियो में बाद में उन्हें उनकी मंज़िल पर पहुँचते हुए दिखाया गया है, जो देखने में किसी कॉलेज का कैंपस लग रहा था.

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जब वे गेट पर पहुँचे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया. अरफ़ान ने तुरंत बताया कि उनका यात्री देख नहीं सकता और उसे कैंपस के अंदर जाने में मदद की ज़रूरत है. इसके बाद गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया.

  छात्र को सुरक्षित रूप से उसकी क्लास तक पहुंचाया

कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुँचने के बाद, अरफ़ान ने यात्री को सिर्फ़ गेट पर ही नहीं उतारा. इसके बजाय, वह गाड़ी और अंदर तक ले गए और आस-पास के लोगों से रास्ता पूछा, ताकि यह पक्का हो सके कि छात्र सही बिल्डिंग तक पहुँच जाए. आखिर में, छात्र का एक क्लासमेट उनके पास आया और उसे उसकी क्लास तक पहुँचाने में मदद करने की पेशकश की. अरफ़ान ने राइड तभी पूरी की, जब उन्हें यह पक्का हो गया कि कोई छात्र को सुरक्षित रूप से उसकी क्लास तक पहुँचा देगा.

‘आज की Rapido राइड बहुत खास थी’

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “आज की Rapido राइड बहुत खास थी. उसे सुरक्षित रूप से उसकी मंज़िल तक पहुँचाकर मेरा दिन सचमुच बन गया.” यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल होने लगा. लोग राइडर की खूब तारीफ़ कर रहे थे कि उसने अपने काम की बुनियादी ज़िम्मेदारियों से बढ़कर काम किया.

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ

एक कमेंट जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा था, वह था, “आपने सिर्फ़ एक यात्री को उसकी मंज़िल तक नहीं पहुँचाया, बल्कि किसी के भरोसे को उसकी मंज़िल तक पहुँचाया है. सच्ची इंसानियत इसी को कहते हैं.”

एक और यूज़र ने लिखा, “मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है, जब लोग इस तरह की सकारात्मकता फैलाते हैं. भगवान आप दोनों का भला करे.” कई लोगों ने यह भी कहा कि भले ही यह काम छोटा सा लगे, लेकिन इसमें जो मेहनत लगी है—परिवार को भरोसा दिलाने से लेकर छात्र को सही जगह तक पहुँचाने तक—वह सच्ची परवाह को दिखाती है.

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Tags: assamRapido ridersocial media appreciationviral videovisually impaired passenger
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