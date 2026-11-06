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Viral Video: चाय फेंकने पर भड़का शख्स, हेलमेट से दूसरे को जमकर पीटा; मारपीट का वीडियो वायरल

Assam Viral Video: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई. एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर दूसरे युवक पर गर्म चाय फेंक दी. इसके बाद खूब बवाल हुआ. देखें वीडियो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 6, 2026 6:54:39 PM IST

असम में मामूली बहस हिंसक झड़प में बदल गई
असम में मामूली बहस हिंसक झड़प में बदल गई


सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इस बार असम के पलटन बाजार में कुछ युवकों में ऐसी कहासुनी हुई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. फिर क्या एक ने गर्म चाय की फेंकी, तो दूसरे ने हेलमेट से मारना शुरू कर दिया. इस घटना का वीडियो तेजी से इंटनेट पर वायरल हो रहा है. जानें पूरा मामला. 

कहां की है घटना?

यह घटना असम के गुवाहाटी के पलटन बाजार की है. चाय की दुकान पर मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति ने गर्म चाय फेंकी और दूसरे ने हेलमेट से पिटाई की. वीडियो 5 नवंबर 2026 की रात का बताया जा रहा है.

वीडियो में क्या देखने को मिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार युवक ने पैन में भरी गर्म चाय को दूसरे युवक पर देख दिया. इसके बाद उसने उसे पैन से पीटा भी. फिर जिस पर चाय फेंकी गई थी वह युवक क्रोधित हो जाता है और अपने हेलमेट से चाय फेंकने वाले युवक को खूब मारता है. इसे मारपीट को वहां मौजूद कई लोग देख रहे हैं और कोई भी रोकने के प्रयास नहीं करता. 



क्या बोले नेटिजंस?

इस वायरल वीडियो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि आजकल लोगों में सहनशीलता खत्म होती जा रही है. वहीं, दूसरे नेटिजंस ने कहा, ‘उसको भी इस तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर चाय नहीं फेकनी चाहिए थी यह लड़ाई झगड़ा का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है.’ इसके अलावा अन्य लोग कह रहे हैं कि कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लेना चाहिए. 

Tags: assam newsassam viral videoGuwahati newsPaltan Bazar
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