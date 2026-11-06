Viral Video: चाय फेंकने पर भड़का शख्स, हेलमेट से दूसरे को जमकर पीटा; मारपीट का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. इस बार असम के पलटन बाजार में कुछ युवकों में ऐसी कहासुनी हुई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. फिर क्या एक ने गर्म चाय की फेंकी, तो दूसरे ने हेलमेट से मारना शुरू कर दिया. इस घटना का वीडियो तेजी से इंटनेट पर वायरल हो रहा है. जानें पूरा मामला.

कहां की है घटना?

यह घटना असम के गुवाहाटी के पलटन बाजार की है. चाय की दुकान पर मामूली विवाद के बाद एक व्यक्ति ने गर्म चाय फेंकी और दूसरे ने हेलमेट से पिटाई की. वीडियो 5 नवंबर 2026 की रात का बताया जा रहा है.

वीडियो में क्या देखने को मिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार युवक ने पैन में भरी गर्म चाय को दूसरे युवक पर देख दिया. इसके बाद उसने उसे पैन से पीटा भी. फिर जिस पर चाय फेंकी गई थी वह युवक क्रोधित हो जाता है और अपने हेलमेट से चाय फेंकने वाले युवक को खूब मारता है. इसे मारपीट को वहां मौजूद कई लोग देख रहे हैं और कोई भी रोकने के प्रयास नहीं करता.

क्या बोले नेटिजंस?