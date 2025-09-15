Pakistani Panelist: बाबुल की दुआएं…भारत से हार के बाद आखिर क्यों पाकिस्तानी गाने लगे गाना? देखें Video
Pakistani Panelist: बाबुल की दुआएं…भारत से हार के बाद आखिर क्यों पाकिस्तानी गाने लगे गाना? देखें Video

Pakistani Reaction on India Win: एशिया कप 2025 में भारत से पाकिस्तान को करारी हार मिली है, इस बीच, पाकिस्तानी शो का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 15, 2025 1:13:57 PM IST

Pakistani Show Viral Video
Pakistani Show Viral Video

Pakistani Show Viral Video: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार टूर्नामेंट का रोमांच पहले की तरह नजर नहीं आ रहा है. सबसे बड़ी बात है कि इस बार का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में रहा है. कल 14 सितंबर, 2025 (रविवार) को भारत और पाकिस्तान के बीच (India vs Pak) मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान (Pakistan) ने 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए और भारत ने यह स्कोर आसानी से हासिल कर लिया.

भारत का रहा दबदबा ( India in Asia Cup 2025)

भारत की जीत में कुलदीप यादव (18 रन पर 3 विकेट), अक्षर पटेल (18 रन पर 2 विकेट), कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 47), अभिषेक शर्मा (31 रन) और तिलक वर्मा (31 रन) ने अहम भूमिका निभाई. वहीं, हार के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. पाकिस्तानी फैन्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में पाकिस्तानी फैन्स भारतीय टीम से विनती करते हुए कह रहा है कि प्लीज आप मैच का बॉयकॉट ही कर दो, ताकि हम फाइनल में पहुंच सके.

क्या है इस वीडियो में? (What is in this video?)

एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स शो का है, जिसमें 6 लोग आपस में पाकिस्तान की हार पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, पैनलिस्ट भारत की जीत और पाकिस्तानी टीम की हार पर काफी नाराज नजर आ रहे हैं. पैनलिस्ट में से शामिल एक महिला कहती है कि कादिर क्यों? इस पैनलिस्ट में शामिल कादिर नाम का एक्सपर्ट कहता हुआ नजर आता है कि इसमें कोई शक नहीं है. उसने अच्छा खेला है, वह तारीफ का हकदार है. उसकी तारीफ होनी चाहिए.



पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने पाकिस्तानी टीम की उड़ाई खिल्ली (Pakistani panelist ridiculed the Pakistani team)

इसी बीच एक और पाकिस्तानी पैनलिस्ट व्यंग्यात्मक अंदाज में खांसता है और कहता है कि कैसे हो? और फिर वह सबको टिशू पेपर बांटने लगता है. वहीं, एक तीसरा आदमी उस टिशू पेपर से अपने आंसू पोंछने लगता है और शो में शामिल दोनों महिलाएं बाबुल की दुआएं लेता जा गाना गाकर मजे लेने लगती हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @iAnkurSingh नाम की आईडी से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके है, वहीं, हजारों लोगों ने इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया (User Reactions on viral video)

वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पाकिस्तानी आदतन हारे हुए आनुवंशिक रूप से भिखारी और मानसिक रूप से बर्बाद होते हैं. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि रोना है तो कोई भारतीय गाना गाकर रोओ. वहीं एक यूजर ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कमेंट किया कि पानी खत्म हो गया होगा, इसलिए टिशू पेपर से काम चला रहे होंगे.

