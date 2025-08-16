Home > वायरल > Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश

Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश

Asaduddin Owaisi Workout Video: एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को शहर में एक नए अत्याधुनिक फिटनेस स्टूडियो का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कआउट सेशन में शामिल होकर सुर्खियाँ बटोरीं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 16, 2025 21:24:25 IST

Asaduddin Owaisi Workout Video
Asaduddin Owaisi Workout Video

Asaduddin Owaisi Workout Video: एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को शहर में एक नए अत्याधुनिक फिटनेस स्टूडियो का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कआउट सेशन में शामिल होकर सुर्खियाँ बटोरीं।

हैदराबाद के मध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद ने अपनी पारंपरिक राजनीतिक पोशाक की जगह कैज़ुअल स्पोर्ट्सवियर पहना। आधिकारिक रिबन काटने की रस्म के बाद, ओवैसी ने पेशेवर प्रशिक्षकों के साथ विभिन्न शक्ति और कार्डियो व्यायामों का प्रदर्शन करते हुए, सक्रिय रूप से वर्कआउट में भाग लेकर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

फिटनेस पर क्या बोले ओवैसी?

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, ओवैसी ने शारीरिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए कहा, “फिटनेस केवल शरीर के बारे में नहीं है – यह अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता के बारे में है।”

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सांसद के वर्कआउट का एक वीडियो तेज़ी से ऑनलाइन लोकप्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई यूज़र्स ने उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता से सीधे जुड़ने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की। क्लिप में ओवैसी को उत्साह के साथ भाग लेते हुए दिखाया गया, जो आमतौर पर राजनीतिक नेताओं के साथ देखने को नहीं मिलता।

Prayagraj Crime news: मुसलमान नहीं बनना…प्रयागराज की रीतिका को क्यों लगानी पड़ी ऐसी गुहार, हिन्दू बेटी का दर्द CM योगी के सिंघमों का होश उड़ा…

Tags: aimimAsaduddin OwaisiWorkout Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025
Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश
Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश
Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश
Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?