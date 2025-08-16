Asaduddin Owaisi News: पहले नहीं देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी ऐसा अंदाज, जिम में किया ऐसा वर्कआउट…Video देख अच्छे-अच्छों के उड़ गए होश

Asaduddin Owaisi Workout Video: एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को शहर में एक नए अत्याधुनिक फिटनेस स्टूडियो का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक वर्कआउट सेशन में शामिल होकर सुर्खियाँ बटोरीं।

हैदराबाद के मध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद ने अपनी पारंपरिक राजनीतिक पोशाक की जगह कैज़ुअल स्पोर्ट्सवियर पहना। आधिकारिक रिबन काटने की रस्म के बाद, ओवैसी ने पेशेवर प्रशिक्षकों के साथ विभिन्न शक्ति और कार्डियो व्यायामों का प्रदर्शन करते हुए, सक्रिय रूप से वर्कआउट में भाग लेकर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

फिटनेस पर क्या बोले ओवैसी?

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, ओवैसी ने शारीरिक स्वास्थ्य, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए, की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए कहा, “फिटनेस केवल शरीर के बारे में नहीं है – यह अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता के बारे में है।”

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi participates in a workout session during gym inauguration in Hyderabad (Source: AIMIM PRO) pic.twitter.com/s7hbOgcjWk — ANI (@ANI) August 16, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सांसद के वर्कआउट का एक वीडियो तेज़ी से ऑनलाइन लोकप्रिय हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई यूज़र्स ने उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता से सीधे जुड़ने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की। क्लिप में ओवैसी को उत्साह के साथ भाग लेते हुए दिखाया गया, जो आमतौर पर राजनीतिक नेताओं के साथ देखने को नहीं मिलता।

VIDEO | Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi works out after inaugurating a fitness studio in Hyderabad. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/v3x5T4CGO8 — Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025

