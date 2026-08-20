हम भी इंडिया है, प्लीज हमे चाइनीज मत कहो… अरुणाचल प्रदेश की इस प्यारी बच्ची ने मासूमियत से दिया भावुक संदेश

Arunachal Girl Viral Video: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के इटानगर से एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक मासूम लड़की अनोखे और मासूम अंदाज में नस्लवाद के खिलाफ बोलती दिख रही है.

लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है. लोग इस पर तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि छोटी बच्ची ने वीडियो में क्या कहा.

लड़की ने वीडियो में क्या कहा?

सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे वीडियो में, मासूम लड़की नस्लवाद के साथ अपने अनुभव के बारे में बता रही है. वह बताती है कि कैसे एक बार किसी ने उसे चाइनीज़ कहा था, जिससे उसे बहुत बुरा लगा था. मासूम लड़की खूबसूरती से कहती है कि हैलो Guys, एक बार मुझे किसी ने कहा कि तुम चाइनीज हो क्या ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, जैसे आप इंडिया का है, वैसे में भी इंडिया की हूं.

बच्ची लोगों से अपील करती है कि जब कोई उसे चाइनीज़ कहता है तो उसे बहुत गुस्सा और दुख होता है. जब कोई हमें चाइनीज़ कहता है तो हमें बहुत बुरा लगता है. हमें इंडिया कहो, इंडियन-चाइनीज़ मत कहो. प्लीज़, ऐसा मत करो… प्लीज़. वीडियो के आखिर में, प्यारी सी छोटी बच्ची ने हाथ जोड़कर एक प्यारा सा फ्लाइंग किस दिया, और सभी से ऐसी बातें न कहने की रिक्वेस्ट की.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा

ध्यान देने वाली बात यह है कि मासूम बच्ची के इस वीडियो ने ऑनलाइन कई लोगों का ध्यान खींचा है, हर कोई उसके बेबाक और प्यारे व्यवहार की तारीफ़ कर रहा है, और लोगों को नॉर्थईस्ट के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव पर सोचने पर मजबूर कर रहा है.