Viral Video: शख्स ने मिंटों में बैठे-बैठे बस कंडक्टर का बना दिया स्कैच, तस्वीर देख खुशी से मुस्कुराई महिला…!

Viral Video: कर्नाटक में एक बस यात्रा के दौरान बना एक सिंपल लेकिन दिल छू लेने वाला पल इन दिनों चर्चा में है. एक कलाकार आकाश सेल्वरासु बस में सफर कर रहे थे. सामने बस कंडक्टर अपनी ड्यूटी में व्यस्त थीं टिकट देना, किराया लेना और यात्रियों की मदद करना. इसी बीच आकाश चुपचाप उनका स्केच बनाते रहे.

कंडक्टर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनका चित्र बना रहा है. आकाश ने बिना ध्यान भटकाए, शांत मन से उनका चेहरा कागज पर बना दिया. जब स्केच पूरा हुआ, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वो चित्र कंडक्टर को दिखाया.

खुशी से भर गया चेहरा

चित्र देखते ही कंडक्टर की आंखों में खुशी साफ दिखी. वो मुस्कुराईं और गर्व के साथ उस स्केच को बस में बैठे दूसरे यात्रियों को दिखाने लगीं. बस में मौजूद लोग भी उस पल के गवाह बने और माहौल खुशनुमा हो गया.

आकाश और कंडक्टर की भाषा अलग थी. वो कन्नड़ बोलती थीं और आकाश उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे. फिर भी भावनाओं ने दोनों को जोड़ दिया. सम्मान, सादगी और अपनापन सब कुछ बिना शब्दों के समझ में आ गया.

सोशल मीडिया पर सराहना

आकाश ने इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे पसंद किया. लोगों ने कलाकार की कला और उसके सच्चे भाव की तारीफ की. कई लोगों ने लिखा कि किसी को खुश करना सबसे बड़ी खुशी है.

ये घटना याद दिलाती है कि खुशी के लिए बड़े काम नहीं चाहिए. कभी-कभी एक छोटा सा प्रयास, सच्चे दिल से किया गया काम, किसी के दिन को खास बना सकता है. यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है.