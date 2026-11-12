Video: अपनी कोई रिश्तेदारी… बिना टिकट पकड़े गए आर्मी जवान तो महिला TTE से भिड़े; कहा- पावर मिसयूज मत कीजिए

Army Jawan TTE Fight Video: ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान अक्सर यात्रियों और TTE के बीच बहस देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गरमा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला TTE और आर्मी के जवानों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है. महिला TTE टिकट और जुर्माने की मांग कर रही हैं, जबकि जवान पेनल्टी देने से इनकार करते हुए चालान काटने की बात कह रहे हैं. बहस के दौरान महिला TTE ने यहां तक कह दिया कि आपकी जॉब पर आ जाएगी.

बिना टिकट पकड़े गए जवान

वायरल वीडियो के मुताबिक, विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब महिला TTE ने दो आर्मी जवानों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा. TTE ने उनसे पेनल्टी और किराया देने के लिए कहा. इस पर जवानों ने टिकट बनवाने के बजाय चालान काटने की बात कही. महिला TTE ने अपने सहकर्मी से भी कहा कि चालान डाल दो, दोनों भुगतते रहेंगे. अपनी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है.

इसके बाद जब महिला TTE टैबलेट से जवानो की तस्वीर लेने की कोशिश करती हैं तो बहस और बढ़ जाती है. एक जवान उनसे आवाज धीमी रखने के लिए कहता है. इस पर महिला TTE कहती हैं कि अरे सर, आप क्या कर रहे हैं? आप महिला का वीडियो बना रहे हैं, धारा 147 लगेगी.

1100 रुपये देने को कहा तो जवानों ने किया इनकार

वीडियो में महिला TTE जवानों से 1100 रुपये देने की बात कहती सुनाई देती हैं. वह साफ करती हैं कि इसमें 500 रुपये पेनल्टी और बाकी किराया शामिल है. जवान कहते हैं कि वे टिकट नहीं लेंगे और ट्रेन से उतर जाएंगे, लेकिन जुर्माना नहीं देंगे. साथ ही वे TTE से चालान काटने के लिए कहते हैं. इसी दौरान महिला TTE कहती हैं कि फौजी भाई, खड़े हो जाइये. जवान जवाब देते हैं कि जिसको बुलाना है, बुला लीजिए. बहस में शामिल दूसरे TTE भी जवानों से कहते हैं कि ज्यादा बकवास मत कीजिए. आप कर्मचारी हैं, कर्मचारी की तरह रहिये. एक मिनट में उतार दूंगा.

महिला TTE ने कही कार्रवाई की बात

बहस के दौरान महिला टीटीई जवानों को उनके व्यवहार और अधिकारों की याद दिलाती हैं. वह कहती हैं कि अंगुलि नीचे कीजिए. हम भी कर्मचारी हैं. आप अपने पावर को मिसयूज नहीं कर सकते. हम ज्यादा नहीं बोल रहे. आपसे जुर्माना मांग रहे हैं, आप देने से इनकार कर रहे हो, तो कार्रवाई कर रहे हैं. नहीं देना है तो मुझे कार्रवाई करने दें.

A heated argument broke out between a female TTE and an Army man inside a train after he was found travelling without a ticket. https://t.co/KWBDPtnEAZ — IndianLafda (@IndianLafdaa) November 12, 2026

सोशल मीडिया पर राय बंटी

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @IndianLafdaa हैंडल से शेयर किया गया. कुछ यूज़र सैनिकों के बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ महिला TTE के रवैये की बुराई कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, आर्मी के लोगों की इज्ज़त करो, लेकिन हर जगह अपना ईगो नहीं दिखाना चाहिए. रोहन सिंह नाम के एक यूज़र ने लिखा, यहां आर्मी के लोगों की गलती है.