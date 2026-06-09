27 की उम्र में मां से कहा- मेरे लिए पत्नी ढूंढ़ो, 29 साल बाद लिया तलाक; जानिए मुस्लिम बने इस संगीतकार की कहानी

एआर रहमान भारत के महानतम संगीतकारों में से एक हैं. लेकिन एआर रहमान बनने से बहुत पहले, वे एएस दिलीप कुमार थे. पिता के निधन के बाद संगीतकार ने अपने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म अपना लिया. इसके बाद उन्होंने 27 की उम्र में मां की पसंद से शादी की. फिर 2024 में तलाक भी ले लिया. चलिए एक नजर डालते हैं उनके जीवन और करियर पर.

पिता से सीखे संगीत के गुण

एआर रहमान का जन्म 1967 में चेन्नई में एएस दिलीप कुमार के रूप में हुआ था. उनके पिता आरके शेखर एक फिल्म संगीतकार थे. शुरुआत में एआर रहमान ने अपने पिता से संगीत की बारीकियों को समझा. जब रहमान नौ साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. पिता की मृत्यु के बाद, परिवार पर आर्थिक स्थित संभालने का बोझ आ गया. इसके लिए रहमान ने पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-मोटे काम भी किए.

बदला धर्म

1986 में, अपने पिता के निधन के करीब दस साल बाद, एआर रहमान के परिवार का सूफी संत करीमुल्लाह शाह कादरी से दोबारा संपर्क हु. उस समय पीर साहब की तबीयत खराब थी और रहमान की मां उनकी देखभाल कर रही थीं. इसी दौरान परिवार का उनके साथ गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव बन गया. इसके बाद 23 साल की उम्र में एआर रहमान ने अपनी मां और बहनों के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया.

कैसे पड़ा एआर रहमान नाम?

धर्म परिवर्तन के समय एक हिंदू ज्योतिषी ने संगीतकार को अब्दुल रहमान और अब्दुल रहीम नाम सुझाए थे. रहमान को अब्दुल रहमान नाम पसंद आया और उन्होंने इसे अपना लिया. बाद में उनकी मां ने एक सपना देखने के बाद उनके नाम में ‘अल्लाह रक्खा’ जोड़ दिया. इसी तरह उनका नाम अल्लाह रक्खा रहमान, यानी एआर रहमान बन गया.

मां की पसंद से की शादी, फिर 27 साल बाद लिया तलाक

साल 1994 में, जब एआर रहमान 27 वर्ष के थे, उन्होंने शादी करने का फैसला किया. संगीतकार बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए वो लड़कियों से बात नहीं करते थे. उन्होंने अपनी मां करीमा से अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने को कहा. उनकी तीन शर्तें थीं कि उनकी पत्नी शिक्षित होनी चाहिए, संगीत से प्रेम करती हो और उसका व्यवहार अच्छा हो. एआर रहमान की शादी सायरा से 12 मार्च, 1995 को हुई. इसके बाद शादी के 29 साल बाद 19 नवंबर, 2024 को दोनों ने अलग होने का फैसला किया.

बच्चे भी संगीत की दुनिया में हैं माहिर