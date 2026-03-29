Home > वायरल > Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

Anushka Sharma Reaction Viral: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले के दौरान कोहली से कैच छूटते ही स्टैंड्स में बैठीं उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने ऐसा रिएक्शन दिया, जो सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है.

By: Preeti Rajput | Published: March 29, 2026 2:30:03 PM IST

Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल


Anushka Sharma Reaction Viral: काफी कम ऐसा देखने को लिए मिलता है, जब विराट कोहली फील्डिंग में चूक कर जाए. IPL 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू का आमना सामना हुआ. इस मुकाबले के दौरान एक मौका ऐसा आया जब विराट कोहली से एक कैच छूट गया. कोहली से कैच छूटते ही स्टैंड्स में बैठीं उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने ऐसा रिएक्शन दिया, जो सोशल मीडिया पर इस समय छाया हुआ है. अनुष्का का रिएक्शन वायरल होते ही फैंस वीडियो पर काफी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. 

You Might Be Interested In

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला गया. पहली पारी के दौरान कोहली से एक कैच छूट गया. पारी का 18वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा के लिए जान बिछाया और लगभग उन्हें आउट कर ही दिया होता, लेकिन गेंद के नीचे खड़े विराट कोहली से एक गलती हो गई और उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया. कोहली से कैच छूटता देख कैमरा उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की तरफ घूमा और वह कोहली की इस गलती पर हंसती हुई नजर आईं. उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. 

विराट ने हिसाब किया बराबर 

विराट कोहली ने अपनी इस गलती को पहले ही ओवर में सुधार भी लिया. उन्होंने बाद में अनिकेत का कैच लेकर पवेलियन का रास्ता दिखाया. हालांकि, इस बार गेंदबाजी पर रोमारियो शेफर्ड कर रहे थे. 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए अनिकेत गेंद को सीधी विराट कोहली के हाथों में दे बैठें. हालांकि, आउट होने से पहले वह टीम के लिए काफी बड़ा स्कोर बना चुके थे. अनिकेत ने 18 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली थे. जिससे सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 200 के पार पहुंचा.

You Might Be Interested In
Tags: anushka sharma reactionsrh vs rcb ipl 2026virat kohli anushka sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान इस पीली चीज का...

March 29, 2026

स्वादिष्ट के साथ फायदेमंद भी हैं खरबूजे के बीज

March 29, 2026

कच्चा नारियल खाने के फायदे, सेहत के लिए है वरदान

March 28, 2026

4 रुपए से शुरू हुआ सफर – जानिए भारत में...

March 28, 2026

अपनी शाम को बनाएं खास, इन 8 बीच पर देखें...

March 28, 2026

गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी से पाएं चमकदार त्वचा, जानें फायदे...

March 27, 2026
Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल
Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल
Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल
Anushka Sharma’s viral reaction: विराट से छूटा आसान कैच, अनुष्का की हंसी ने लूटी महफिल; वीडियो वायरल