Home > मनोरंजन > ‘ना बॉडीगार्ड, ना कोई VIP कार!’ लंदन की सड़कों पर हाथ देकर टैक्सी रोकती दिखीं अनुष्का शर्मा, इस खास शख्स के साथ आईं नजर!

‘ना बॉडीगार्ड, ना कोई VIP कार!’ लंदन की सड़कों पर हाथ देकर टैक्सी रोकती दिखीं अनुष्का शर्मा, इस खास शख्स के साथ आईं नजर!

रेस्टोरेंट में ब्रंच डेट के बाद अनुष्का किसी बॉडीगार्ड या एक्सपेंसिव कार के बजाए लंदन की फेमस ब्लैक टैक्सी में स्पॉट की गई. उन्होंने बेहद कैजुअल लुक में रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ तस्वीरें भी लीं.

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 4:01:49 PM IST

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बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर इन दिनों अनुष्का शर्मा लंदन में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं. लाइमलाइट से खुद को दूर रखने वाली अनुष्का पिछले कुछ दिनों में आध्यात्म की ओर मुड़ती नजर आई हैं. एक्ट्रेस अपनी छोटी-सी फैमिली के साथ जीवन को सुकून से जी रही है. हालांकि लंदन की सड़कों से एक्ट्रेस की कई बार फोटो और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है लेकिन इस बार एक्ट्रेस को एक पीसफुल ‘ब्रंच डेट’ पर स्पॉट किया गया. लेकिन गॉसिप की बात यह नहीं है कि अनुष्का लंदन में हैं, बल्कि चर्चा उस खास शख्स की है जो उनके साथ ब्रंच डेट पर था. जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें एक्ट्रेस एक फेमस स्प्रिचुअल गुरु और कीर्तन सिंगर कृष्णा दास के साथ नजर आ रही हैं. आइए जानते हैं इस ब्रंच डेट के बारे में विस्तार से-

रेस्टोरेंट स्टाफ ने लिखा इमोशनल नोट

हाल ही में अनुष्का शर्मा और कृष्णा दास ने लंदन के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में मुलाकात की जिसकी तस्वीरें खुद रेस्टोरेंट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. रेस्टोरेंट के स्टाफ ने अनुष्का की सादगी की तारीफ करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा कि ‘अनुष्का जी की गर्मजोशी, सादगी और शालीनता असल जिंदगी में और भी ज्यादा खूबसूरत है. उनके आसपास इतनी शांति महसूस होती है कि हर कोई तुरंत सहज हो जाता है. वो जितनी सुंदर हैं, उतनी ही जमीन से जुड़ी हैं. और कृष्णा दास जी… उनके बारे में क्या कहें? एक ऐसी सोल जिनके म्यूजिक ने दुनिया भर के करोड़ों दिलों को छुआ है.’ 

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कैजुअल लुक में नजर आईं अनुष्का

वायरल तस्वीरों में अनुष्का बहुत ही सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ मुस्कुराते हुए पोज दिए और जाते-जाते वहां के शेफ की यूनिफॉर्म पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया. ब्रंच खत्म करने के बाद जैसे ही अनुष्का रेस्टोरेंट से बाहर निकलीं, बाहर खड़े एक फैन ने उन्हें पहचान लिया और उनका एक छोटा सा वीडियो बना लिया. इस वीडियो में अनुष्का किसी वीआईपी कार या बॉडीगार्ड्स के तामझाम के बिना, लंदन की मशहूर पारंपरिक ब्लैक टैक्सी को हाथ देकर रोकती हैं और फटाफट उसमें बैठकर वहां से निकल जाती हैं. अनुष्का का यह नॉर्मल और सादगी भरा अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. फैन्स ने लिखा कि वो अनुष्का को स्टेडियम में हसबैंड विराट कोहली को चीयर करते देखना चाहते हैं.

लंदन शिफ्ट हो चुका है कोहली परिवार?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली और दोनों बच्चों-  बेटी वामिका और बेटे अकाय के साथ अब लंदन में ही शिफ्ट हो चुकी हैं. यह कपल अक्सर लाइमलाइट से दूर अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करता है और इन्हें कई बार आध्यात्मिक गेदरिंग में देखा गया है. लंदन जाने से पहले विराट और अनुष्का को आईपीएल मैचों में स्पॉट किया गया था. RCB की शानदार जीत के बाद दोनों आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन भी गए. 

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Tags: Anushka sharmaAnushka Sharma Instagramanushka sharma virat kohli
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