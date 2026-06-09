वाराणसी में गंगा किनारे मिला अति प्राचीन शिवलिंग!, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़,2500 साल पुराना होने का दावा

Varanasi Viral News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. सूजाबाद क्षेत्र में गंगा किनारे एक विशाल शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका वजन करीब दो क्विंटल है, जबकि कुछ लोग इसे ढाई हजार साल पुराना बता रहे हैं.

बताया जा रहा है कि सूजाबाद इलाके में गंगा नदी के किनारे यह शिवलिंग मिला. जानकारी के अनुसार, नाविक गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे. इसी दौरान जाल में एक भारी पत्थरनुमा चीज फंस गई.जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई तो लोगों को पता चला कि वह शिवलिंग जैसा दिखाई दे रहा है. इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी.

दो क्विंटल वजन होने का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवलिंग का वजन करीब दो क्विंटल तक हो सकता है. भारी वजन के कारण इसे तुरंत वहां से हटाया नहीं जा सका. बाद में रस्सियों और कई लोगों की मदद से इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.फिलहाल शिवलिंग को गंगा मंदिर के पास बने चबूतरे पर रखा गया है, जहां श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं.

ढाई हजार साल पुराना होने की चर्चा

शिवलिंग मिलने के बाद इलाके में इसकी प्राचीनता को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों का दावा है कि यह शिवलिंग लगभग 2500 साल पुराना हो सकता है. हालांकि अभी तक किसी पुरातत्व विभाग या विशेषज्ञ संस्था की ओर से इसकी आयु को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.ऐसे में शिवलिंग के प्राचीन होने के दावे फिलहाल स्थानीय मान्यताओं और चर्चाओं तक ही सीमित हैं.

दर्शन के लिए उमड़ रही भीड़

शिवलिंग की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं. सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा हुआ है. पूरे इलाके में हर-हर महादेव’के जयकारे सुनाई दे रहे हैं.महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शिवलिंग के दर्शन कर पूजा कर रहे हैं. कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव का विशेष संकेत मान रहे हैं.

प्रशासन और विभाग को दी गई सूचना