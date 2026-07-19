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फैशन शो में अनन्या पांडे के साथ हुई ऐसी हरकत? रैंप वॉक का वीडियो देख भड़के फैन्स, पूछा- ‘ये फ्लर्ट है या हैरेसमेंट’

अनन्या पांडे को एक फैशन इवेंट में शोज स्टॉपर के रूप में स्पॉट किया गया जहां वो डिजाइनर गौरव गुप्ता के साथ पोज देती नजर आईं, लेकिन इस बीच फैन्स और पैपराजी ने ऐसा मूमेंट रिकॉर्ड कर लिया जिसने अब इंटरनेट पर तीखी बहस छेड़ दी है.

By: Kajal Jain | Published: July 19, 2026 10:11:34 AM IST

फैशन शो में अनन्या पांडे के साथ हुई ऐसी हरकत? रैंप वॉक का वीडियो देख भड़के फैन्स, पूछा- 'ये फ्लर्ट है या हैरेसमेंट'
फैशन शो में अनन्या पांडे के साथ हुई ऐसी हरकत? रैंप वॉक का वीडियो देख भड़के फैन्स, पूछा- 'ये फ्लर्ट है या हैरेसमेंट'


बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने स्टाइल, ग्लैमर और क्यूट अंदाज के लिए पॉपुलर हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड एक फैशन शो में स्पॉट किया गया जहां वो एक खूबसूरत डिजाइन आउटफिट में रैंप वॉक करती नजर आईं. दर्शकों की नजरें अनन्या के नए अवतार पर टिकी थी. इस इवेंट से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं लेकिन एक मूमेंट ऐसा भी था जिसे लेकर अनन्या के फैन्स से नाराजगी जताई. दरअसल,  रैंप वॉक के दौरान एक्ट्रेस कैमरा को पोज दे रहीं थी कि तभी उनके बगल में खड़ा एक शख्स उनकी कमर पर हाथ घुमाता नजर आया जिसे देखकर फैन्स काफी अनकंफर्टेबल हो गए. इस मूमेंट ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान भी खींचा है और अलग ही बहस छिड़ गई है.

मशहूर डिजाइन की मॉडल बनी अनन्या

हाल ही में अनन्या पांडे को गौरव गुप्ता के लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च से जुड़े एक फैशन शो में बतौर शो स्टॉपर स्पॉट किया गया. मुंबई में आयोजित उस इवेंट में अनन्या गौरव गुप्ता के डिजाइन वाला एक वाइड कैमेलिया ब्राइडल लहंगा पहना था जिसे 2600 कैमेलिया पेटल्स एड किए गए थे. इस लुक की सबसे खास बात थी अनन्या की ज्वैलरी. एक्ट्रेस ने हैवी ज्वैलरी के साथ एक नोज पिन भी पहनी थी जो अनन्या के मॉडर्न लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी. रैंप वॉक करते हुए किसी अप्सरा जैसी लग रहीं थी. वहां बैठी ऑडियंस की नजरें भी अनन्या पर टिकी रह गई. कुछ लोग अनन्या का उत्साह बढ़ाते नजर आ रहे थे.

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ऊप्स मूमेंट का शिकार हो गई एक्ट्रेस?

गौरव गुप्ता की सबसे खूबसूरत ड्रेस में अनन्या ने जमकर कहर ढ़ाया. एक्ट्रेस ने ब्राइडल आउटफिट में अलग-अलग पोज दिए. और शो के अंत में उन्होंने डिजाइनवर गौरव गुप्ता के साथ भी रैंप वॉक किया. हालांकि अनन्या काफी खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहीं थी लेकिन साथ में पोज देते हुए डिजाइनर टची होते नजर आए. पैपराजी ने यह मूमेंट अपने कैमरे में कैद कर लिया जहां वो अनन्या की कमर पर हाथ घुमा रहे थे. बस यही फोटो-वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर फैल रही हैं जिस पर अनन्या के फैन्स सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

फैन्स ने किया अजीब मूमेंट पर रिएक्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर आदित्य नाम के एक यूजर ने पोस्ट शेयर की और इवेंट की एक फुटेज शेयर करके लिखा कि भाई, अनन्या पांडे के साथ क्या हो रहा है? क्या वो फ्लर्ट कर रहा है या फिर हैरेसमेंट? इस पोस्ट पर अनन्या पांडे के फैन्स का जमकर गुस्सा फूटा है. डिजाइन गौरव गुप्ता का यह बर्ताव यूजर्स को काफी संदिग्ध नजर आया और वो अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे. हालांकि इवेंट के दौरान और  वायरल पोस्ट पर अनन्या पांडे ने अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है.

काम के तर्ज पर अनन्या के प्रोजेक्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. मुंबई में अलग-अलग इवेंट पर उन्हें अक्सर स्पॉट किया जाता है. वर्क फ्रंट की बात करें तो अनन्या आखिरी बार ‘चांद मेरा दिल’ में नजर आईं थी लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई जिसके बाद उसे हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया. अब फैन्स को अनन्या के अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार है.

ये भी पढ़ें:- ऐश्वर्या-प्रियंका की राह पर पाकिस्तान की अनिका जमाल इकबाल: 75वें Miss World Contest में डेब्यू कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड, जानें कौन हैं ये ब्यूटी क्वीन?

Tags: Actress Controversyananya pandeyAnanya Pandey hot lookananya pandey ramp walkBollywood Gossips
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