पानी से बाहर आते ही सुलगने लगता था पूरा बदन… फिर अनंत अंबानी के एक फोन ने बदल दी तालाब में रहने वाले ‘इकबाल’ की जिंदगी, देश के बड़े अस्पताल में होगा इलाज!

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अजीबोगरीब बीमारी के चलते पूरा-पूरा दिन तालाब के पानी के अंदर ही बिताने को मजबूर एक नाबालिग को आखिरकार उम्मीद की रौशनी मिल गई है. पिछले कई दिनों से इकबाल नाम के लड़के की कहानी अलग-अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही थी जो दिन-रात, घंटों पानी के अंदर जिंदगी बिताने को मजबूर था. उसका दावा था कि पानी से बाहर आते ही उसके शरीर में तेज जलन होने लगती है. इतना ही नहीं, उसका यह भी कहना था कि उसे ऐसा महसूस होता था जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो. जब इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो यह मामला रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी तक पहुंचा. इसके बाद अनंत अंबानी ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया और इकबाल को बेहतर इलाज के लिए मुंबई बुलवा लिया, जहां अब देश के बेहतरीन डॉक्टर उसकी इस अजीब बीमारी का इलाज कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से.

तालाब में क्यों रहता था इकबाल और क्या थी उसकी अजीब समस्या?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले इकबाल की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत थी. स्थानीय लोगों और उसके परिवार के मुताबिक, इकबाल सुबह से लेकर देर रात तक पानी के तालाबों में ही बैठा रहता था. यहां तक कि वह तालाब के अंदर ही बैठकर स्नैक्स भी खाता था. कभी-कभी तो वह एक तालाब से निकलकर दूसरे तालाब में चला जाता था और घंटों पानी के अंदर ही समय बिताता था.

उसके माता-पिता ने बताया कि वे पहले भी उसे स्थानीय अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों से कोई ठोस समाधान नहीं मिला. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे महंगे और लंबे इलाज का खर्च उठा सकें, इसलिए वे बेबस थे. जब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों का ध्यान इस तरफ गया और आखिरकार अनंत अंबानी के हस्तक्षेप से उसकी जिंदगी की उम्मीदें फिर से जाग उठीं.

🚨 IQBAL UPDATE 🚨 From Beldanga to Mumbai, Iqbal is now on his way to receiving the care he desperately needed. A heartfelt thanks to Anant Ambani & Reliance Foundation for stepping in and taking responsibility for his treatment and well being. 🙏Grateful to @RIL_Updates… https://t.co/r5rzU0OHF7 pic.twitter.com/yaqzSpt54q — Mr. FAFO 🌻💣 (@Fafo_xyz) August 18, 2026

मुंबई में हो रहा है खास इलाज और डॉक्टरों की चेतावनी

अनंत अंबानी के निर्देश मिलने के बाद, इकबाल को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके सीधे मुंबई लाया गया. वर्तमान में उसे मुंबई के मशहूर ‘सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल’ में भर्ती कराया गया है, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की बारीकी से जांच कर रहे हैं. डॉक्टरों की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसे यह कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वह पानी से बाहर नहीं आ पाता था.

वहीं दूसरी तरफ, मेडिकल एक्सपर्ट्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि इतने लंबे समय तक पानी के अंदर रहना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. लगातार पानी में रहने से ‘स्किन मैसरेशन’ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है, जिसमें त्वचा बहुत नरम, पीली और कमजोर होकर फटने लगती है. इसके अलावा, फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है. फिलहाल, मुंबई के अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उसका सही इलाज शुरू हो चुका है, जिससे उम्मीद है कि इकबाल जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा.

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