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Viral Video: सड़क पर भरी मांग, पहनाई वरमाला! अमरावती में अनोखी शादी; सुखी रोटी में गुजारा करने को तैयार दुल्हन

Viral Video: अमरावती के जयस्तंभ चौक पर इन दिनों एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. पारधी समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े ने बिना किसी बड़े मंडप, भव्य सजावट या महंगे इंतजाम के सड़क किनारे ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया.

By: Heena Khan | Published: September 12, 2026 12:14:35 PM IST

wedding viral video
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Viral Video: अमरावती के जयस्तंभ चौक पर इन दिनों एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. पारधी समुदाय के एक नवविवाहित जोड़े ने बिना किसी बड़े मंडप, भव्य सजावट या महंगे इंतजाम के सड़क किनारे ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया. आमतौर पर शादियों में बड़े-बड़े हॉल, आकर्षक सजावट और सैकड़ों मेहमानों की मौजूदगी देखने को मिलती है, लेकिन इस विवाह की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आई. सड़क से गुजरने वाले लोगों के बीच, खुले आसमान के नीचे और बेहद सादगी के साथ शादी की रस्में पूरी की गईं. इस अनोखे विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद अमरावती के जयस्तंभ चौक पर हुआ यह विवाह इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

संघर्ष के बीच निभाई शादी की रस्में

पारधी समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता आया है. समुदाय के कई परिवार आज भी स्थायी आवास, शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच जीवन गुजारने को मजबूर हैं. सड़क किनारे अस्थायी झोपड़ियों में रहकर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाले इन परिवारों के लिए शादी जैसे अवसर भी सीमित संसाधनों में ही पूरे करने पड़ते हैं. ऐसे ही परिस्थितियों के बीच इस जोड़े ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पारंपरिक तरीके से की. विवाह के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी इस पल को देखा और कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया. देखते ही देखते वीडियो वायरल होने लगा. इस शादी में दिखने वाली सादगी ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि इसमें दिखावा कम और परिस्थितियों के बीच खुशियां मनाने की कोशिश अधिक नजर आती है.

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वायरल वीडियो ने खींचा समाज का ध्यान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस विवाह के वीडियो ने एक बार फिर समाज के उन वर्गों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो आज भी सुविधाओं और अवसरों से दूर हैं. एक ओर इंटरनेट पर आलीशान डेस्टिनेशन वेडिंग, महंगे कपड़े और करोड़ों रुपये के विवाह समारोह चर्चा में रहते हैं, वहीं अमरावती की सड़क पर हुआ यह विवाह बेहद सीमित साधनों में खुशियां मनाने की तस्वीर सामने रखता है. हालांकि, इस विवाह को केवल वायरल वीडियो या अनोखी घटना के तौर पर देखने के बजाय पारधी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखना भी जरूरी है. यह घटना बताती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को अपनी परंपराओं और विश्वासों के साथ मनाने की इच्छा बनी रहती है. जयस्तंभ चौक पर हुआ यह सादगीपूर्ण विवाह इसलिए खास बन गया है क्योंकि इसने बिना किसी दिखावे के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और समाज के वंचित तबकों के जीवन पर विचार करने का अवसर भी दिया.

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Tags: viral videowedding
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