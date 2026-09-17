अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह

American Woman Live in Bihar: अमेरिकी महिला भारत के एक छोटे में शादी के बाद रह रही हैं. जिसकी कहानी और संघर्ष लोगों का ध्यान खींच रही हैं. अटलांटा जॉर्जिया में पली-बढ़ी अमेरिकी महिला होप अभी भारत के एक गांव में अपने भारतीय पति के साथ रह रही हां. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने के बाद पता चलता है कि वह पूरी तरह से देसी जीवनशैली में ढल गई हैं. उनके वीडियो में उन्हें प्लास्टिक के टब में कपड़े धोते और हाथों से बर्तन साफ करते हुए देखा जा सकता है. वह अपने सभी वीडियो में कुर्ता या साड़ी पहनती हैं.

मीडिया से बात करते हुए होप ने भारत और अमेरिका की जिंदगी के फर्क पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत में उनका अनुभव गांव की जिंदगी में ढलने की चुनौतियों और ससुराल वालों से मिले प्यार दोनों से मिलकर बना है.

भारत क्यों आईं होप सिंह?

होप ने 2023 में अभिषेक सिंह से शादी की, जो एक होटल के को-ओनर हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं. वह पहली बार अक्टूबर 2025 में भारत आईं और अभी अपने पति और बेटे के साथ बिहार में छह महीने से रह रही हैं. अपने पति का सरनेम अपनाने वाली यह अमेरिकी महिला भविष्य में हमेशा के लिए भारत बसने के बारे में सोच रही हैं. उनके पास अभी भी अमेरिकी नागरिकता है. होप ने बताया कि मैं अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिक हूं और यहां भारत में OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड पाने की प्रक्रिया में हूं.







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भारत में रहने का फैसला क्यों किया?

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अमेरिका में आरामदायक जिंदगी छोड़कर भारतीय गांव में रहने का फैसला क्यों कियो तो होप ने बताया कि उनका यह फैसला सादगी भरी और आत्मनिर्भर जिंदगी जीने की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की वजह से था. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अमेरिका में भी मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा अपना होमस्टेड (खेती-बाड़ी वाला घर) हो.







होमस्टेड के बारे में बता दें कि यह जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें आप ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं. जैसे अपना खाना खुद उगाना, बगीचा रखना, जानवर पालना और जमीन व प्रकृति के करीब रहना. बिहार के एक छोटे से गांव में रहने से उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता है.

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