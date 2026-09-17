Home > वायरल > अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह

अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह

American Woman Live in Bihar: अमेरिकी महिला भारत के एक छोटे से गांव में रह रही हैं. जिन्होंने अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़ दी है. जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें होमस्टेट जिंदगी जीना है. इसलिए बिहार के छोटे से गांव में रह रही हैं. उन्होंने भारतीय नागरिक अभिषेत सिंह से 2023 में शादी की थी. अब अपने बच्चे के साथ बिहार में रह रही है.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2026 5:53:30 PM IST

बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं अमेरिकी महिला?
बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं अमेरिकी महिला?


American Woman Live in Bihar: अमेरिकी महिला भारत के एक छोटे में शादी के बाद रह रही हैं. जिसकी कहानी और संघर्ष लोगों का ध्यान खींच रही हैं. अटलांटा जॉर्जिया में पली-बढ़ी अमेरिकी महिला होप अभी भारत के एक गांव में अपने भारतीय पति के साथ रह रही हां. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने के बाद पता चलता है कि वह पूरी तरह से देसी जीवनशैली में ढल गई हैं. उनके वीडियो में उन्हें प्लास्टिक के टब में कपड़े धोते और हाथों से बर्तन साफ करते हुए देखा जा सकता है. वह अपने सभी वीडियो में कुर्ता या साड़ी पहनती हैं.

मीडिया से बात करते हुए होप ने भारत और अमेरिका की जिंदगी के फर्क पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत में उनका अनुभव गांव की जिंदगी में ढलने की चुनौतियों और ससुराल वालों से मिले प्यार दोनों से मिलकर बना है.

You Might Be Interested In

भारत क्यों आईं होप सिंह?

होप ने 2023 में अभिषेक सिंह से शादी की, जो एक होटल के को-ओनर हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं. वह पहली बार अक्टूबर 2025 में भारत आईं और अभी अपने पति और बेटे के साथ बिहार में छह महीने से रह रही हैं. अपने पति का सरनेम अपनाने वाली यह अमेरिकी महिला भविष्य में हमेशा के लिए भारत बसने के बारे में सोच रही हैं. उनके पास अभी भी अमेरिकी नागरिकता है. होप ने बताया कि मैं अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिक हूं और यहां भारत में OCI (ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया) कार्ड पाने की प्रक्रिया में हूं.



यह भी पढ़ें – यूपी में ‘बागबान’ जैसा दर्दनाक मामला… 4 जवान बेटों ने किया ऐसा बंटवारा, अलग हुए बुजुर्ग मां-बाप, थाने पहुंचा विवाद फिर जो हुआ!

भारत में रहने का फैसला क्यों किया?

जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अमेरिका में आरामदायक जिंदगी छोड़कर भारतीय गांव में रहने का फैसला क्यों कियो तो होप ने बताया कि उनका यह फैसला सादगी भरी और आत्मनिर्भर जिंदगी जीने की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की वजह से था. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अमेरिका में भी मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा अपना होमस्टेड (खेती-बाड़ी वाला घर) हो.



होमस्टेड के बारे में बता दें कि यह जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है, जिसमें आप ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं. जैसे अपना खाना खुद उगाना, बगीचा रखना, जानवर पालना और जमीन व प्रकृति के करीब रहना. बिहार के एक छोटे से गांव में रहने से उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता है.

यह भी पढ़ें – मुकेश अंबानी की गणेश पूजा में सोने के खड़ाऊं पहनकर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री, वीडियो देखकर जानें सच्चाई

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह
अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह
अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह
अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह
अमेरिका के ऐशो-आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार के छोटे से गांव में क्यों रह रहीं गोरी मैम? खुद बताई वजह