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भारत को बदनाम करने की गंदी साजिश? 28 मिलियन बार देखा गया वो झूठा वीडियो, जिस पर फूटा एक अमेरिकी क्रिएटर का गुस्सा!

Fake AI Video Controversy Claiming Stereotypes About India: अमेरिकी कंटेट क्रिएटर ने भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे एक फेक एआई वीडियो को बेनकाब कर दुनिया को आईना दिखाया है. उन्होंने इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है.

By: Kajal Jain | Published: September 6, 2026 12:04:54 PM IST

2 करोड़ 80 लाख बार देखी गई रील... 'कचरे के ढेर के पास पेट पर रोटियां बेलता दिखा शख्स' विदेशी लड़की ने लगाई लताड़, खौल उठा हर भारतीय का खून!
2 करोड़ 80 लाख बार देखी गई रील... 'कचरे के ढेर के पास पेट पर रोटियां बेलता दिखा शख्स' विदेशी लड़की ने लगाई लताड़, खौल उठा हर भारतीय का खून!


Fake AI Video Controversy Claiming Stereotypes About India: इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही एआई (AI) से बना फर्जी वीडियो आग की तरह फैला हुआ है, जिसने भारत की छवि को लेकर एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है. इस वीडियो में एक शख्स को कचरे के ढेर के पास बैठकर अपने पेट पर रोटियां बेलते हुए और पसीना पोछते हुए दिखाया गया था. जैसे ही यह घटिया और बेतुका वीडियो इंटरनेट पर आया, इसने 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर लिए और पूरी दुनिया में भारत को लेकर गलत संदेश जाने लगा. लेकिन इस झूठे फरेब के खिलाफ तब एक अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टन फिशर ने खुलकर आवाज उठाई. क्रिस्टन ने इस फेक वीडियो की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि कोई भी अपने पेट पर रोटियां नहीं बेलता है और यह सिर्फ भारत को बदनाम करने की एक गंदी साजिश है. उनके इस बेबाक अंदाज ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है और अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि कैसे एआई के जरिए दुनिया के सामने भारत की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है.

फेक एआई वीडियो ने मचाया हड़कंप

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वह वीडियो किसी का भी सिर चकरा देने के लिए काफी था. उसमें जिस तरह से भारत की झूठी और बेहद गंदी तस्वीर पेश की गई, उसे देखकर लोग हैरान रह गए. एआई की ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक ऐसी काल्पनिक और भद्दी घटना गढ़ी गई जिसका असलियत से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था. करोड़ों लोगों ने जब उस वीडियो को देखा, तो उनके मन में भारत को लेकर एक बहुत ही नकारात्मक छवि बन गई.

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अमेरिकी क्रिएटर का फूटा गुस्सा

जब अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टन फिशर की नजर इस घटिया वीडियो पर पड़ी, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रिएक्शन वीडियो शेयर करते हुए दुनिया को आईना दिखाया. क्रिस्टन ने कहा कि लोग यही क्यों सोचते हैं कि भारत दुनिया की सबसे गंदी जगह है? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे ही फर्जी और मनगढ़ंत वीडियो धड़ल्ले से परोसे जा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी इंसान अपने पेट पर रोटियां नहीं बेलता और यह पूरी तरह से एक एआई जनरेटेड झूठ है.

भारत को लेकर फैलाई जा रही है गंदी साजिश

क्रिस्टन का मानना था कि जो लोग कभी भारत नहीं गए, वे ऐसी ही वायरल बकवास को सच मान बैठते हैं. उन्होंने चिंता जताई कि कैसे कुछ लोग जानबूझकर ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि भारत के खिलाफ पहले से बने पुराने स्टीरियोटाइप्स और नफरत को और हवा मिल सके. भारत में बेशक अपनी कुछ चुनौतियां हैं, साफ-सफाई या प्रदूषण के अपने मुद्दे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी फर्जी वीडियो उठाकर उसे देश की रोजाना की जिंदगी बता दिया जाए.

भारतीयों ने खुलकर कहा शुक्रिया

क्रिस्टन फिशर के इस साहसी कदम के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बंध गए. भारतीय यूजर्स और विदेश में रह रहे प्रवासियों ने खुलकर उनका शुक्रिया अदा किया. अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय यूजर ने लिखा कि जब वह ऐसी नफरत भरी चीजें देखते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है, ऐसे में एक अमेरिकी नागरिक का सच के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी बात है. लोग अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एआई के इस दौर में हमें हर वायरल चीज पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय सच को पहचानना चाहिए.

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Tags: Artificial Intelligence
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