घर खरीदने के लिए कपल ने लगा दी खून-पसीने की कमाई, शिफ्ट होते ही बीवी के साथ हो गया कांड! कारण जान पति-पत्नी के उड़ गए होश…

America: अमेरिका की 28 साल की सारा स्मिथ और उनके पति कॉलिन ने हाल ही में 4 लाख डॉलर में एक घर खरीदा था। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया है। लेकिन कुछ ही महीनों में घर का असली राज खुल गया।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 26, 2025 12:51:00 IST

America: हर कपल और परिवार चाहता है कि उनके पास उनका खुद का घर हो। वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने सपनों के घर में रहें। अमेरिका का एक कपल भी ऐसा ही अपने सपनों का घर चाहता था। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे हर किसी ने हैरान कर दिया। उन्होंने अपने खून-पसीने की कमाई से घर खरीदा था। लेकिन शिफ्ट होने के बाद कुछ ही दिनों में बीवी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके पीछे का कारण जान कपल हैरान रह गया। उन्हें पता लगा कि वह ठगे जा चुके हैं।

कपल के साथ हुआ स्कैम

सारा स्मिथ और उनके पति कॉलिन ने मई 2024 में करीब 4 लाख डॉलर (करीब 3.3 करोड़ रुपये) का अपने सपनों का घर खरीदा था। लेकिन कुछ ही महीनों में उनका यह सपना टूटकर बिखर गया। उन्हें लगा कि अब वह इस घर में आराम से रह सकेंगे। लेकिन घर में शिफ्ट होने के दो दिन बाद ही उन्हें तेज सर्दी-जुकाम जैसे कई बीमारियां होने लगी। जिसके बाद वह इलाज के लिए डॉक्टरों के पास गए। लेकिन फिर भी यह समस्या सुलझी नहीं। हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी स्किन भी फटने लगी और उसमें से खून निकलने लगा था।

पैसों का हुआ भारी नुकसान

जब यह बात सारा ने सोशल मीडिया पर शेयर की, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि- उनके घर में फंगस मौजूद है। जिसके बाद सारा ने घर की जांच कराई, इसके लिए उन्होंने मोल्ड डॉग को बुलाया। सबसे ज्यादा फंगस कार्पेट और दीवारों के अंदर छिपा था। इस बीमारी और जांच-उपचार के कारण उन्हें आर्थिक तंगी भी होने लगी थी। एक ऑनलाइन फंडरेजिंग कैंपेन के जरिए उन्हें करीब 5,000 डॉलर की सहायता तक मिली है। इस घर में फंगस के कारण उन्हें अपने घर का फर्नीचर भी बेचना पड़ा। क्योंकि उसमें भी फंगस घुस चुका था।

