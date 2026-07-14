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UP Viral Video: शादीशुदा महिला का था युवक से अवैध संबंध, कार में दोनों कर रहे थे ये काम, पत्नी और बेटी ने रंगे हाथ पकड़ा

Ambedkar Nagar Viral Video: युवक घर से जलालपुर गाड़ी बनवाने की बात कहकर निकला था. शक होने पर पत्नी और बेटी उसका पीछा किया, जहां वह एक महिला के साथ मिला. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

By: Hasnain Alam | Published: July 14, 2026 8:59:33 PM IST

अंबेडकरनगर वायरल वीडियो
अंबेडकरनगर वायरल वीडियो


UP Ambedkar Nagar Viral Video: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो अकबरपुर नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में सड़क पर ही जमकर हंगामा होता दिख रहा है. दरअसल, एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति को कथित प्रेमिका के साथ पकड़ लिया. इसके बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ और प्रेमिका के साथ मारपीट भी की गई.

जानकारी के मुताबिक युवक घर से जलालपुर गाड़ी बनवाने की बात कहकर निकला था. शक होने पर पत्नी और बेटी उसका पीछा करते हुए अकबरपुर के हाइडिल के सामने पहुंच गईं, जहां वह एक महिला के साथ मिला. युवक 2 बच्चों का पिता है और कार में अपनी प्रेमिका के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

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युवक ने पत्नी और बेटी को पीटा

मां-बेटी ने मिलकर महिला को घसीट-घसीटकर पीटा. उसके बचाव में युवक ने पत्नी और बेटी को भी पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर आ गई और दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई.

कोतवाली पहुंचने के बाद युवक पत्नी और बेटी से मिन्नतें करता नजर आया. बताया जा रहा है कि कथित प्रेमिका भी उसी के पड़ोस की रहने वाली है और पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. महिला अपने घर से दवा लेने जाने की बात कहकर निकली थी. महिला भी शादीशुदा है.

अनुचर के पद पर कार्यरत है युवक

युवक जलालपुर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय चिलवनिया में अनुचर के पद पर कार्यरत है. फिलहाल पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों से वार्ता चल रही है. तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Ambedkar Nagar Newshome-hero-pos-9UP Newsviral video
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