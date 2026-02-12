Ambani Wedding: अंबानी वेडिंग में इमोशनल मोमेंट! कोकिला बेन बनीं महफिल की जान; Video हुआ वायरल

Mukesh Ambani Mother: अंबानी परिवार की ग्रैंड शादी के शानदार सेलिब्रेशन के बीच, मुकेश अंबानी की माँ, कोकिलाबेन अंबानी, जो परिवार की मुखिया हैं, अपने पोते के लिए पारंपरिक आशीर्वाद गाने के लिए स्टेज पर आईं. जैसे ही उनकी आवाज़ गूंजी, पूरी महफ़िल में खुशी की लहर दौड़ गई, इतना ही नहीं नीता अंबानी और उनकी बहू, राधिका मर्चेंट खुशी से झूम उठीं. वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो में कोकिला बेन अपने पोते के लिए पारंपरिक आशीर्वाद का एक दिल को छू लेने वाला गाना गाती दिख रही हैं, जबकि उनकी शादी में भीड़ उन्हें घेरे हुए थी. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन अपने पोते-पोतियों को गोद में लिए हुए दिखे, जबकि उनकी माँ ने सबका ध्यान खींचा. नीता अंबानी गुलाबी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसे उन्होंने अपने सिग्नेचर डायमंड पीस से सजाया था. उनके साथ, राधिका मर्चेंट को सफेद पारंपरिक कपड़े में कोकिला बेन के लिए चीयर करते हुए देखा जा सकता है. मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति सलगांवकर के बेटे विक्रम सलगांवकर की शादी के लिए अंबानी परिवार इकट्ठा हुआ. विक्रम, ईशा, आकाश और अनंत अंबानी के सबसे बड़े कज़िन हैं. विक्रम हमेशा लो प्रोफ़ाइल रहे हैं, और उनके परिवार भी.

किसकी शादी का जश्न

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम के पिता, दत्ताराज सालगांवकर, VM सालगांवकर ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के मालिक हैं, जो मुख्य रूप से आयरन ओर, कोयला और विंड एनर्जी का काम करती है. विक्रम ने 2007 में मैकिन्से एंड कंपनी के साथ एसोसिएट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. बाद में, वह रिलायंस एंटरटेनमेंट में शामिल हो गए. वह अभी V.M. सालगांवकर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं.