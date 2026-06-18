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‘मैं काफी हॉट हूं’… इंटरव्यू में दिखाई ऐसी ‘स्मार्टनेस’, मैनेजर ने बिना बात किए ही कर दिया रिजेक्ट, लोग बोले- ‘ये तो होना ही था’

उन्होंने कहा कि मैने इंटरव्यू शुरू होते ही कुछ सेकंड में एक कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया. वो एक्सपीरिएंस्ड थी, सोशल मीडिया पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे लेकिन ऐसी टी-शर्ट पहनी थी जो उसके घमंडी होने का इशारा कर रही थी.

By: Kajal Jain | Published: June 18, 2026 5:03:12 PM IST

‘मैं काफी हॉट हूं’… इंटरव्यू में दिखाई ऐसी ‘स्मार्टनेस’, मैनेजर ने बिना बात किए ही कर दिया रिजेक्ट, लोग बोले- ‘ये तो होना ही था’


इंटरव्यू में खुद को स्मार्ट और अट्रेक्टिव दिखाने के लिए कैंडिडेट्स एक से एक पैंतरा आजमाते हैं. कुछ पैंतरे काम कर जाते हैं और जॉब मिल जाती है लेकिन ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में कई बार एचआर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने से ही मना कर देती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला चर्चा में बना हुआ है जिस पर लोगों की अजीबोंगरीब प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. इंटरव्यू लेने वाली मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू शुरू होने के कुछ ही सेकंड में रिजेक्ट कर दिया, और वह भी उसकी शर्ट पर छपे एक स्लोगन की वजह से.

ऐसा क्या लिखा था टी-शर्ट पर?

मुंबई के अमेज़न प्राइम वीडियो की सोशल और एडिटोरियल लीड भाविशा जैन ने हाल ही में खुलासा किया कि कैंडिडेट के पास काम करने का अच्छा एक्सपीरिएंस था और उसके सोशल मीडिया पर 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे. उसने एक कैचुअल और रिवीलिंग टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था,’मैं इस नौकरी के लिए बहुत हॉट हूं’. 

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बताई रिजेक्शन के पीछे की वजह

यही तो ट्रिक होती है जहां अच्छा-खासा टैलेंट और एक्सपीरिएंस होने के बावजूद कैंडिडेट मात खा जाते हैं. भाविशा जैन ने क्लीयर किया कि रिजेक्शन उसके कैचुअल या रिवीलिंग आउटफिट की वजह से नहीं किया, रिजेक्शन की वदब काबिलियत नहीं, स्लोगन के पीछे का मीनिंग थे. उन्होंने बताया कि टू हॉट फॉर दिस जॉब लिखे टी-शर्ट से कैडिंडेट के बोलने से पहले उसके घमंडी नेचर का अहसास हुआ,

कोई नाइट क्लब नहीं था

अपने LinkedIn पोस्ट पर भाविशा जैन ने लिखा कि टी-शर्ट पर लिखा संदेश प्रोफेशनल माहौल के हिसाब से बेहद आपत्तिजनक और असभ्य था. यह कोई नाइट क्लब या कैजुअल हैंगआउट प्लेस नहीं था, क कॉर्पोरेट ऑफिस था जहां फॉर्मल व्यवहार की उम्मीद की जाती है. ऐसे सीरियस मौकों पर भी कोई कैंडिडेट ऐसी टी-शर्ट पहनकर आ जाए तो साफ नजर आता है कि बेसिक बिजनेस एटिकेट्स नहीं जानता. इसलिए कैंडिडेट को रिजेक्ट करना बेहतर समझा.

'मैं काफी हॉट हूं'... इंटरव्यू में दिखाई ऐसी 'स्मार्टनेस', मैनेजर ने बात किए बिना ही कर दिया रिजेक्ट, लोग बोले- 'ये तो होना ही था'

ड्रेस कोड क्यों है जरूरी?

भाविशा जैन ने अपने पोस्ट में लिखा कि बात सिर्फ ड्रेस कोड की नहीं है. आपको कॉन्टेक्स समझना होगा. आप स्विमसूट पहनकर शादी में नहीं जाते और न ही टक्सीडो पहनकर जिम जाते हैं, लेकिन जब आपके पास खुद को साबित करने के लिए 30 मिनट हैं तो हर चीज पता चलनी चाहिए. वो चाहे पोर्टफोलियो हो या आपके बोलने का तरीका. लेकिन कुछ चीजें होती है जो बिना बोले ही पता चल जाती है. और कैंडिडेट ने मुझे बिना बोले बता दिया कि वो इस जॉब के लिए ज्यादा हॉट हैं और मैंने विश्वास कर लिया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

भाविशा जैन की पब्लिक पोस्ट ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. उनके कमेंट पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कुछ इंटरव्यूअर के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स का मानना है कि कैंडिडेट्स को टी-शर्ट पर लिखे स्लोगन से जज नहीं करना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट किया कि मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन फिर भी आपको उसे बोलने का मौका देना चाहिए था. अन्य यूजर ने लिखा कि हो सकता है उसने जान बूझकर वो टी-शर्ट पहनी हो. 

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Tags: civic sensejob interviewsocial media viral postViral News
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