जमीन पर लेटकर कलेक्ट्रेट में किया हंगामा, शादीशुदा प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला; बोली- नहीं छोड़ूंगी

उत्तराखंड के अल्मोड़ा से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शादीशुदा प्रेमी के साथ रहने की मांग को लेकर एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया. महिला ने अपनी बात मनवाने के लिए आत्महत्या करने तक की धमकी डे डाली. इससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानिए पूरा मामला.

क्या है पूरा मामला?

अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी एक विवाहित युवक और पिथौरागढ़ की महिला लंबे समय से गुरुग्राम में करीब एक साल से रह रहे थे. बताया जा रहा है कि दोनों की पहले दोस्ती हई, उसके बाद धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई. कुछ दिनों पहले युवक अपने गांव लौट आया और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने लगा. जब यह पता चला तो महिला नाराज हो गई और शादीशुदा प्रेमी के घर अल्मोड़ा पहुंच गई और साथ रहने की जिद करने लगी. जब मामला ज्यादा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची. फिर कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बातचीत से कोई सहमति नहीं बन पाई.

महिला ने कलेक्ट्रेट में किया हंगामा

जब मामला नहीं सुलझा, तो महिला अपनी शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंची, और वहां भी हंगामा शुरू कर दिया. महिला की जिद के चलते कलेक्ट्रेट में भीड़ जुट गई और पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. आपको बता दें कि महिला भी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है, जिसे वह साथ लेकर आई थी. जब ज्यादा हंगामा हुआ, तो पुलिस ने महिला को वाहन से वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया.

महिला ने दी थी सुसाइड की धमकी

आपको बता दें कि महिला ने पहले 112 पर फोन करके आत्महत्या की धमकी भी दी थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी.

क्या दोनों में हुआ सुलह?

महिला कोतवाली अल्मोड़ा की प्रभारी जानकी भंडारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. युवक का शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया है, जबकि महिला की सुरक्षा को देखते हुए उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया है.

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