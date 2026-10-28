जमीन पर लेटकर कलेक्ट्रेट में किया हंगामा, शादीशुदा प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी महिला; बोली- नहीं छोड़ूंगी

क्या है पूरा मामला?
महिला ने कलेक्ट्रेट में किया हंगामा
शादीशुदा निकला प्रेमी तो कलेक्ट्रेट में महिला ने किया हंगामा अल्मोड़ा के नए कलेक्ट्रेट परिसर में महिला एक युवक संग पहुंची तो पता चला कि प्रेमी शादीशुदा हैं और उसका एक बच्चा भी है जबकि महिला भी विवाहित है और उसका भी एक बच्चा है। युवक की वैवाहिक स्थिति की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। हालात ऐसे बने कि महिला को शांत कराने के लिए आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी।
— Bhupi Panwar (@askbhupi) October 28, 2026
महिला ने दी थी सुसाइड की धमकी
क्या दोनों में हुआ सुलह?
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