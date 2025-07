अल्लाह हू अकबर! बम से उड़ा दूंगा…भरी फ्लाइट में ट्रंप मुर्दाबाद के लगाए नारे, Video में शख्स ने किया ऐसा कांड, देख कांप उठे सारे यात्री

Plane Bomb Threat: लंदन की फ्लाइट से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट से ग्लासगो जा रही इजीजेट एयरलाइन की एक फ्लाइट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसने हर किसी को डराकर रख दिया है। दरअसल, फ्लाइट में मौजूद एक यात्री ने अचानक हंगामा मचा दिया। इससे अफरा-तफरी मच गई। हंगामा करने वाले यात्री ने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और ट्रंप मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राहत की खबर ये थी कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

दरअसल, जब यह फ्लाइट ग्लासगो एयरपोर्ट पर उतरी, तो ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले शख्स को स्कॉटलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं। इस वीडियो में शख्स चिल्लाता हुआ दिख रहा है कि मैं विमान को बम से उड़ा दूंगा। इसके अलावा, वो वीडियो में अमेरिका मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद और ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे भी लगाता दिख रहा है। जिसके बाद फ्लाइट में मौजूद एक अन्य यात्री ने उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया।

वहीँ बताया जा रहा है कि उसकी उम्र 41 साल है। पुलिस का कहना है कि, आतंकवाद निरोधक विभाग इंटरनेट पर वायरल हुए इस वीडियो की जाँच कर रहा है। ग्लासगो टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है।

‘DEATH to Trump’ and ‘ALLAHU AKBAR’ — man causes panic on flight

Says he’s going to ‘BOMB the plane’

SLAMMED to ground by passenger pic.twitter.com/mVYwXqx7Yr

— RT (@RT_com) July 27, 2025