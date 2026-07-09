एक तरफ तलवारबाज दूल्हा, दूसरी तरफ बेवफा दुल्हन! यूपी की शादियों में ऐसा हाईवोल्टेज ड्रामा, ‘दंगल’ करने के बाद खाली हाथ लौटीं बारात!

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां दहेज की भूख मिटाने पहुंची बारात दंगा करके खाली हाथ मैरिज गार्डन से फरार हो गई. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें वर और वधु पक्ष के बीच भारी घमासान होता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान दुल्हा अलग से दहेज की मांग कर रहा था जिसे पूरा न करने पर गुस्साए दूल्हे राजा ने तलवार निकाल ली और पूरी शादी में लहराते फिरता रहा. इस दौरान दूल्हे ने दु्लहन के भाई को भी पीट-पीटकर घायल कर दिया. इस पूरी वारदात से आहत दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया.

तलवार निकालकर भिड़ गया दूल्हा

यह घटना 6 जुलाई, सोमवार की बताई जा रही है जहां छर्रा के सांकरा रोड स्थित मोहल्ला दुर्जनपुरी निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह की बेटी पूजा की शादी थी. दूल्हा राजवीर सिंह मुकीमपुर के गांव रायपुर खास नगला बंजारा निवासी मुकुट सिंह का पुत्र है. दोनों की शादी सोमवार को तय थी. राजवीर सिंह पूरी बारात, गाजे-बाजे के साथ आया था. दोनों पक्षों का मेलजोल चल रहा था कि तभी दूल्हा राजवीर सिंह के बहनोई ने एक्सट्रा दहेज की मांग कर दी और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस एक जंग में बदल गई. कुछ ही देर में दूल्हा गुस्से में आग बबूला हो गया और कमर में फंसी अपनी तलवार को निकालकर लहराना शुरू कर दिया.

#UttarPradesh: In #Aligarh district, at a marriage hall, the bride’s and groom’s sides clashed over who knows what. The groom Raja drew his sword and brandished it. The matter escalated so much that the wedding procession returned without the bride. pic.twitter.com/YTMMNmwTye — Siraj Noorani (@sirajnoorani) July 9, 2026

दुल्हन का भाई घायल, पुलिस केस

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई-झगड़े में दुल्हन का भाई मनवीर सिंह गंभीरता से घायल हो गया. मैरिज गार्डन में चल रहे घमासान को लेकर पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पुलिसकर्मियों ने दूल्हे समेत कुछ बारातियों को हिरासत में ले लिया. दुल्हन के पिता गजेंद्र सिंह का बयान है कि दूल्हे ने करीब 3.के कैश की डिमांड कर दी. इस दौरान मोटर साइकिल और अन्य घरेलू सामान की डिमांड की जाने लगी. वधु पक्ष की तहरीर के मुताबिक शिकायत दर्ज की जा चुकी है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

प्रेमी ने शादी में किया हंगामा

इटावा से भी एक मिलती-जुलती घटना सामने आई है जहां फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के एक होटल में जयमाला से पहले दुल्हन अपनी प्रेम कहानी दूल्हे को सुना दी. दुल्हन ने अपने प्रेमी से वीडियो भी कराई और शादी करने के पीछे अपने मजबूरी का खुलासा किया. बताया जा रहा है कि वरमाला पहनाने के बाद दुल्हन अचानक भावुक हो गई.

जब दूल्हे ने कारण पूछा तो अपने फोन में प्रेमी की फोटो खोलकर दिखाया कि वो किससे प्यार करती है और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है. दूल्हे ने वीडियो कॉल पर प्रेमी से बात करने की इच्छा जताई तो पूरा सच सामने आ गया. दूल्हा राजी हो गया और दुल्हन लिए बारात खाली हाथ वापस लौट गई. हालांकि इस घटना के दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी लेकिन कोई ऑफिशियल शिकायत नहीं थी इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं की गई.

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