22 साल बाद रवीना संग दिखे अक्षय कुमार, सरेआम मजे लेते हुए बोले- 'पहले वो हीरोइन थीं, आज एक...; महफिल में छूटे ठहाके!

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जिसमें मूवी को भारत की पहली 2,000 करोड़ की फेक फिल्म बताया है. ट्रेलर में ही सभी को एक्टर्स का इंट्रोडक्शन मिल जाता है. इसके लॉन्च इवेंट पर लगभग पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, जहां अक्षय कुमार से को एक्ट्रेस रवीना टंडन को लेकर सवाल किया गया. एक मीडिया पर्सन ने अक्षय से पूछा कि रवीना टंडन में पहले और आज में क्या बदलाव आए हैं. इसके जवाब में अक्षय कुमार काफी सीरियस हो जाते हैं और रवीना के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करने लगते हैं. अपनी बात तो खत्म करते हुए अक्षय कुमार रवीना को लेकर एक ऐसी बात कह जाते हैं कि पूरी महफिल ठहाके मारकर हंसने लगती है.

जब रवीना की तारीफ करते नहीं थके अक्षय

वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर लॉन्च पर जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि आपने पहले भी रवीना के साथ काम किया है और अब इतने साल बाद दोनों साथ नजर आ रहे हैं. ऐसे में रवीना में आपने क्या फर्क नोटिस किया? इस सवाल को सुनकर अक्षय कुमार सीरियर हो जाते हैं. अक्षय कहते हैं कि रवीना एक हार्डवर्किंग प्रोफेशनल हैं. इतने सालों में एक यह चीज हमेशा कॉमन रही है.

अक्षय ने शेयर किया रवीना संग पुराना किस्सा

अक्षय कुमार ने बताया कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे और सनलाइन खत्म होने वाली थी. सनसेट होने पर 20-25 मिनट ही बचे थे. शूटिंग को सेम डे खत्म करना था और रवीना को अलग सीन के लिए ड्रेस चेंज करनी थी, लेकिन ग्रीन काफी दूर था. यह इंपॉसिबल था लेकिन रवीना जनरेटर रूम में गई और तुरंत ड्रेस चेंज करके बाहर आ गईं. फिर हमने पूरा सीन शूट कर लिया. यह चीजें आज तक नहीं बदली.

मजाकिया अंदाज में कह दी ये बात

जब तक अक्षय कुमार सीरियर होकर अपनी को-एक्ट्रेस रवीना टंडन की तारीफ कर रहे थे तो मीडिया से लेकर स्टेज पर बैठी ऑडियंस बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रही थी लेकिन जाते-जाते अक्षय कुमार मजाक के मूड में आए. वेलकम टू द जंगल के एक्टर ने कहा कि हां रवीना में एक चीज बदली है. पहले वो हीरोइम थीं और आज वो हीरोइम की मां है. बस अक्षय कुमार के इतना कहते ही सामने बैठी ऑडियंस ठहाके लगाकर हंसने लगी.

22 साल बाद एक साथ दिखेगी जोड़ी

अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी ने फिल्मों से लेकर रियल लाइफ में काफी सुर्खियां बटोरी हैं. दोनों एक्टर्स एक साथ मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बारूद और कीमत में नजर आए थे, जबकि आखिरी मूवी साल 2004 की रिलीज पुलिस फोर्स में थी. इसके बाद अक्षय और रवीना ने एक साथ काम नहीं किया. दोनों एक्टर्स का सीक्रेट रिलेशनशिप भी विवाद का विषय रहा, जिसके चलते गिले-शिकवे पैदा हो गए. लेकिन आज 22 साल बाद हालात काफी सुधरते नजर आ रहे हैं. फिल्म वेलकम टू द जंगल में दोनों कलाकारों को स्क्रीन पर एक साथ जगह मिली है, जो देखने लायक है.

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