Maharashtra: ट्रेन में युवक ने की युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत, फिर हाथों में पहनाई गईं चूड़ियां और चेहरे पर लगाई लाली, वीडियो वायरल

Maharashtra News: महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को आपने अक्सर पिटते हुए देखा होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में एक युवती ने एक युवक को अनोखे अंदाज में सबक सिखाया. ट्रेन में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले युवक के हाथों में चूड़ियां पहनाई गईं और उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाकर उसे गांधीगिरी के अंदाज में सबक सिखाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, शेगांव से बडनेरा की ओर जा रही भुसावल-वर्धा पैसेंजर मेमो ट्रेन में एक युवक ने कथित तौर पर एक युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश की. युवती ने हिम्मत दिखाते हुए उसका विरोध किया और उसे मौके पर ही फटकार लगाई.





युवक के हाथों में पहनाई गईं चूड़ियां

युवती के विरोध के बाद ट्रेन में मौजूद अन्य यात्री भी उसके साथ खड़े हो गए. इसके बाद युवक के हाथों में चूड़ियां पहनाई गईं और उसके चेहरे पर लाली व होंठों पर लिपस्टिक लगाकर उसे सबक सिखाया गया.

पुलिस कार्रवाई को लेकर अभी नहीं आई जानकारी

घटना का वीडियो किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, इस मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

(महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)