प्लीज आप मेरे पापा की फोटो मेरे हाथ पर बना दोगे? प्रतीक यादव की बेटी ने पिता की याद को हमेशा के लिए संजोया

Prateek Yadav daughter: रिश्ते और यादें इंसान की जिंदगी की ऐसी पूंजी होती हैं, जिन्हें समय की कोई भी दूरी या परिस्थितियां मिटा नहीं पातीं. जब कोई अपना दुनिया छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें ही जीवनभर का सहारा बन जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया है. समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ा यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. दिवंगत प्रतीक यादव की छोटी बेटी पद्मजा यादव ने अपने पिता की याद को हमेशा के लिए संजोने का ऐसा तरीका चुना, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो गए.

पिता के निधन के बाद बेटी का भावुक फैसला

बताया जा रहा है कि 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हो गया था. पिता के निधन के बाद परिवार और करीबियों के लिए यह बेहद दुखद समय रहा. इसी बीच उनकी बेटी पद्मजा यादव ने अपने पिता के प्रति प्रेम और लगाव को एक खास रूप देने का फैसला किया. उन्होंने अपने हाथ पर ऐसा टैटू बनवाया, जो सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि पिता-बेटी के अटूट रिश्ते की कहानी बयां करता है.

टैटू में कैद हुई पिता-बेटी की सबसे प्यारी तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पद्मजा यादव टैटू बनवाती नजर आ रही हैं. टैटू में वह अपने पिता को गले लगाते हुए दिखाई दे रही हैं. यह तस्वीर सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि उन अनमोल यादों का प्रतीक बन गई है, जिन्हें पद्मजा हमेशा अपने साथ रखना चाहती हैं. पिता के साथ बिताए गए पलों को उन्होंने अपने हाथों पर स्थायी रूप से उकेरवा लिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में टैटू बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है और अंत में तैयार हुआ टैटू भी नजर आता है. टैटू की भावनात्मक कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. कई यूजर्स ने इसे पिता और बेटी के रिश्ते की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्तियों में से एक बताया.

टैटू आर्टिस्ट का कैप्शन भी कर गया भावुक

वीडियो को साझा करते हुए टैटू आर्टिस्ट ने एक भावुक कैप्शन लिखा. उन्होंने लिखा, “उसने कहा, प्लीज आप मेरे पापा की फोटो मेरे हाथ पर बना दोगे?” यह एक लाइन ही लोगों को भावुक करने के लिए काफी थी. इस कैप्शन ने वीडियो की भावनात्मक गहराई को और बढ़ा दिया.

लोगों ने कहा- पिता का प्यार कभी नहीं मरता

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन भावुक प्रतिक्रियाओं से भर गया. लोगों ने पद्मजा के इस कदम की जमकर सराहना की. एक यूजर ने लिखा, “पिता का साया दुनिया का सबसे बड़ा सुकून होता है और बेटी ने उस सुकून को हमेशा के लिए अपने पास सहेज लिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “एक बेटी के लिए उसका पिता ही उसका पहला हीरो होता है. यह टैटू सिर्फ स्याही नहीं, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के लिए अनंत प्रेम है.

यादों को जिंदा रखने का अनोखा तरीका

आज के दौर में लोग अपने प्रियजनों की यादों को तस्वीरों, वीडियोज और अन्य माध्यमों से संजोकर रखते हैं. लेकिन पद्मजा यादव ने अपने पिता की याद को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए टैटू का सहारा लिया.उनका यह कदम इस बात की मिसाल बन गया कि सच्चा प्रेम और रिश्तों की गहराई समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि यादों के रूप में हमेशा जीवित रहती है.

पिता-बेटी के रिश्ते ने छुआ लोगों का दिल

यह वीडियो केवल एक टैटू की कहानी नहीं है, बल्कि पिता और बेटी के उस रिश्ते की कहानी है, जिसमें प्रेम, सम्मान, सुरक्षा और अनगिनत यादें छिपी होती हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर रहा है और हर कोई इस अनोखे श्रद्धांजलि की चर्चा कर रहा है.