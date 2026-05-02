पुलिस की गाड़ी पर चढ़ा किन्नर! कर दी ऐसी हरकत; शर्म से पानी-पानी हो जाएंगे आप, देखें VIDEO

Viral Video: एक रील ने अहमदाबाद पुलिस का ध्यान खींचा है और इस पर जांच शुरू कर दी है. खैर, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अपराध, दुर्घटना या हिंसा है, तो ऐसा कुछ भी इस वीडियो में नहीं है. वीडियो में बॉलीवुड गाने “तू खींच मेरी फोटो…” पर कार के बोनट पर डांस करते हुए दिखाया गया है. वीडियो में वैसे तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिस बात ने जांच शुरू करवाई, वो यह है कि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कार के बोनट पर बैठा है, और वो एक सरकारी गाड़ी है, अहमदाबाद पुलिस की एक पुलिस वैन.

कार के बोनट पर डांस

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो देर रात अहमदाबाद रिवरफ्रंट पर शूट किया गया था, जहां एक व्यक्ति कार के बोनट पर बैठा था और गाने की धुन पर डांस कर रहा था और मजे ले रहा था. वीडियो वायरल होने के बाद, इस पर कई तरह के कमेंट्स आने लगे. लोग पूछ रहे थे कि उस व्यक्ति को सरकारी गाड़ी पर रील बनाने का अधिकार किसने दिया? यह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है, और भी बहुत कुछ.

वायरल हुआ वीडियो

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह रील किसने बनाई और इसे सरकारी गाड़ी पर क्यों शूट किया गया. इस घटना ने सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.