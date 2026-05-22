ICU में दुबई डांसर्स ने अपने परफ़ॉर्मेंस से लगाई आग, बाप की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बेटे ने कराया इंतजाम; वीडियो वायरल

Ahmedabad ICU Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक हॉस्पिटल के ICU के अंदर डांस होता दिख रहा है. दावा किया जा रहा है कि एक गंभीर रूप से बीमार बुज़ुर्ग मरीज़ ने “दुबई डांसर्स” का परफ़ॉर्मेंस देखने की अपनी आखिरी इच्छा ज़ाहिर की थी. इसके बाद, कथित तौर पर बेटे ने डांसर्स को हॉस्पिटल बुलाया और ICU के अंदर उनके डांस का इंतज़ाम किया.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में अस्पताल जैसा माहौल साफ दिखाई दे रहा है, कुछ महिलाएं म्यूजिक पर डांस कर रही हैं, जबकि आसपास मेडिकल उपकरण और बेड भी नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कहां का है वीडियो?

हालांकि, यह वीडियो अहमदाबाद का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. न ही अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो हाल का है या पुराना. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच बहस का विषय बना हुआ है.

लोग दे रहे हैं प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे एक बेटे द्वारा अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने की भावुक कोशिश बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर किसी की अंतिम इच्छा पूरी की जा सके, तो इसमें गलत क्या है. वहीं दूसरी ओर कई लोग अस्पताल की व्यवस्था और नियमों को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि आईसीयू जैसी संवेदनशील जगह पर इस तरह का आयोजन करना अस्पताल के नियमों और दूसरे मरीजों की शांति के खिलाफ हो सकता है.

कई यूजर्स ने इस वीडियो पर मजाकिया कमेंट भी किए हैं. किसी ने इसे “नई डांस थेरेपी” बताया, तो किसी ने कहा कि “अब इलाज के नए तरीके आ गए हैं.” सोशल मीडिया पर मीम्स और फनी रिएक्शन की भी बाढ़ आ गई है.